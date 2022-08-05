НБУ ужесточил ограничения относительно коллекторов для защиты потребителей — Finance.ua

НБУ ужесточил ограничения относительно коллекторов для защиты потребителей Сегодня 10:01 — Кредит&Депозит

НБУ ужесточил ограничения относительно коллекторов для защиты потребителей

Национальный банк с 5 августа ужесточает требования этичного поведения в отношении коллекторов с учетом жалоб, в частности — запретил им приходить на место работы должника.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«Цель этого шага — защита прав потребителей и других лиц через обеспечение ответственного отношения со стороны кредитодателя, нового кредитора или коллектора. Вопрос урегулирования просроченной задолженности остается самым распространенным из обращений клиентов небанковских финучреждений», — объясняет регулятор.

Для усиления и однозначной трактовки норм «коллекторского закона» совместно с участниками рынка были разработаны дополнительные требования по этичному поведению:

в частности, детализируются отдельные процедурные вопросы, вводится запрет на получение согласия потребителя на обработку данных его телефонного справочника и журнала звонков с целью урегулирования просроченной задолженности;

в то же время потребители или другие лица имеют право фиксировать неправомерное взаимодействие, которое может быть передано в Национальный банк и использовано при проверке соблюдения требований по этичному поведению.

кроме того, урегулирован вопрос передачи данных третьих лиц, не являющихся поручителями, имущественными поручителями или наследниками. Если потребитель предоставляет персональные данные третьих лиц, в частности близких, это не означает их непосредственное согласие на взаимодействие. Они должны предоставить такое разрешение самостоятельно;

также уточнены нормы по личным встречам с потребителем или другими лицами. Такие встречи должны проходить добровольно после получения отдельного согласия на проведение каждой такой встречи. Встречаться по месту работы — запрещено.

Справка Finance.ua:

14 июля 2021 г. закон «Об урегулировании просроченной задолженности» вступил в силу в полном объеме;

за несоблюдение правил этичного поведения коллекторам грозит штраф от 51 тысячи до 102 тысяч гривен.

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