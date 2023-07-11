НБУ ужесточает требования относительно наличных денег в Украине: кому и к чему стоит готовиться — Finance.ua

НБУ ужесточает требования относительно наличных денег в Украине: кому и к чему стоит готовиться Сегодня 12:00 — Валюта

НБУ ужесточает требования относительно наличных денег в Украине: кому и к чему стоит готовиться

Нацбанк в последний день июня принял два постановления по использованию наличных денег в Украине. В частности, в определенных случаях теперь потребуют внесения номера мобильного телефона.

Нововведения от Национального банка начнут действовать с 1 августа 2023 года. Речь идет о необходимости указывать номер телефона при внесении наличных средств для перевода средств через платежные устройства.

Что теперь требует НБУ

В постановлении № 89 украинский центральный банк внес изменения в «Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине». В Нацбанке выделили две цели принятия нового решения:

Совершенствование платежных услуг;

Ужесточение требований к предоставлятелям платежных услуг/коммерческих агентов, осуществляющих свою деятельность по приему наличных средств через платежные устройства.

Следовательно, с 1 августа 2023 года предоставители платежных услуг будут обязаны хранить следующие категории данных о внесении наличных через ПТКС (например, Приват-24):

код авторизации или другой код, идентифицирующий операцию в платежной системе;

номер мобильного телефона плательщика;

дата и время операции плательщика, а также отправка одноразового пароля или переданного пароля с помощью телефонного звонка на указанный номер;

информацию, подтверждающую факт проверки поставщиком платежных услуг, что номер телефона, указанный плательщиком для проведения операции, принадлежит ему.

Европейский центральный банк обеспокоен из-за темпов выхода банков из стран Евросоюза с российского рынка. Регулятор призывает кредиторов сформировать конкретные планы.

В то время как плательщик в рамках процесса внесения наличных денег должен действовать по следующему алгоритму: ввести на экране номер телефона и подтвердить этот номер через одноразовый пароль или пароль, переданный с помощью телефонного звонка.

Для кого нововведения не будут действовать

Следует отметить, что нововведения от Нацбанка будут распространяться не на все платежные операции с ПТКС. В частности, речь идет о таких категориях услуг:

уплата в государственный бюджет: налогов, штрафов, админуслуг, сборов и других платежей в бюджет;

оплата платежей: квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана;

оплата билетов для железнодорожных (включая пригородные) перевозок;

оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая электронный билет);

оплата маршрутных пассажирских перевозок;

пополнение проездных и транспортных карт для проезда.

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Телеканал 24 По материалам:

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