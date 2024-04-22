НБУ увеличил чистую продажу валюты на межбанке в 1,8 раза до $695 млн 15−19 апреля — Finance.ua

НБУ увеличил чистую продажу валюты на межбанке в 1,8 раза до $695 млн 15−19 апреля Сегодня 10:44

Национальный банк увеличил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с 15 по 19 апреля в 1,8 раза по сравнению с предыдущей неделей до 695,1 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

За отчетную неделю Нацбанк не покупал валюту, в то время как продал 695,1 млн долларов.

Евро НБУ не покупал и не продавал на прошлой неделе.

С начала года НБУ купил 104,63 млн долларов, в то время как продал 7 460,26 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, за 2023 год НБУ купил на межбанке 219,85 млн долларов и продал 28 829,73 млн долларов.

Евро НБУ не покупал и не продавал в 2023 году.

В 2022 году Нацбанк купил на межбанке 3 267,95 млн долларов и 110,97 млн евро, а продал 26 380,59 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

В 2021 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 690,7 млн долларов и продал 1 275,7 млн долларов.

В 2020 году НБУ купил на межбанковском валютном рынке 4 929 млн долларов, продал — 3 891 млн долларов.

Українські Новини По материалам:

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