НБУ утвердил правила бронирования военнообязанных на финрынке — Finance.ua

НБУ утвердил правила бронирования военнообязанных на финрынке Сегодня 15:28 — Казна и Политика

НБУ утвердил правила бронирования военнообязанных на финрынке

Национальный банк определил критерии отнесения участников финансового рынка к учреждениям, имеющим важное значение для национальной экономики. Это позволяет определить, какие компании могут забронировать своих сотрудников от мобилизации.

Соответствующее постановление № 32 Нацбанк принял 24 марта в рамках обновленного правительством механизма бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

Речь идет о том, что Кабмин определил механизм бронирования военнообязанных во время действия военного положения, работающих, среди прочего, на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Учреждение, чтобы получить статус критически важного, должно соответствовать по меньшей мере 3 из 7 критериев, одним из которых является критерий важного значения в области национальной экономики. Соответственно, НБУ определил критерий важного значения для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной громады, которое будет применяться на рынке финансовых услуг.

Финансовое учреждение отныне имеет важное значение для финансового рынка, если оно:

системно важный банк;

страховщик, отнесенный к 1 или 2 группе общественной важности, имеет действующую лицензию на осуществление добровольного страхования жизни или обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, а также соблюдает норматив платежеспособности и достаточности капитала и норматив рисковости операций страховщика;

лизингодатель — участник банковской группы, в которой ответственное лицо-банк является системно важным, и у которого стоимость новых договоров финансового лизинга, заключенных за последний отчетный год, превышает 1 млрд грн;

участник платежного рынка, относящийся к системно важным или важным платежным системам, важным участникам платежных систем и важным технологическим операторам по результатам деятельности в 2022 году;

юридическое лицо, получившее лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации и согласование НБУ на проведение операций по обработке и хранению наличных денег, которое в среднем за квартал выполняет инкассацию и перевозку наличных средств на сумму более 5 млрд грн, в том числе средств государственных учреждений, и осуществляет инкассацию только 1 тыс. торговых точек клиентов и только 1 тыс. банковских автоматов и/или программно-технических комплексов самообслуживания;

единое объединение страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за ущерб, причиненный третьим лицам (это МТСБУ);

юридическое лицо, предоставляющее услуги системно важным банкам, вспомогательные к платежным услугам, и его деятельность напрямую связана с обслуживанием банковских автоматов, платежных терминалов, выполнением межбанковских платежных операций в объемах не менее 35% от количества соответствующих устройств/операций системно важного банка

Финучреждение для определения ее критически важной, а также провайдеры сервисов, обеспечивающие непрерывность работы финансовых учреждений, должны обратиться в Национальный банк. При обращении они должны подать регулятору документы и предоставить информацию, подтверждающую их соответствие по меньшей мере 3 из 7 критериев, включая отраслевой.

По результатам рассмотрения обращения Национальный банк направит заявителю свое решение (в течение 3 рабочих дней со дня его принятия). Если учреждение будет признано критически важным для финансового рынка, оно должно предоставить НБУ список военнообязанных работников для их бронирования.

После рассмотрения и проверки этого списка Национальный банк представит его на согласование Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров № 76.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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