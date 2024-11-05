НБУ уточнил требования к работе временной администрации в небанках — Finance.ua
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НБУ уточнил требования к работе временной администрации в небанках

Фондовый рынок
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НБУ уточнил требования к работе временной администрации в небанках
НБУ уточнил требования к работе временной администрации в небанках
Национальный банк Украины уточнил требования о порядке осуществления временной администрации и процедуры применения мер к небанковским финансовым учреждениям.
Об этом сообщается на сайте Национального банка.
Изменения предполагают усовершенствование подходов относительно:
  • минимального объема мер, которые должен предпринять временный администратор для обеспечения сохранности активов, документов, информации, систем учета и регистрации, баз данных страховщика, кредитного союза;
  • порядка заключения договоров с независимыми экспертами (внешними временными администраторами);
  • ориентировочного перечня расходов, которые временный администратор может включать в смету расходов временной администрации;
  • порядка рассмотрения сметы расходов временной администрации Национальным банком;
  • процедуры досрочного прекращения полномочий временного администратора;
  • процедуры предоставления согласия кандидатом на назначение временным администратором быть назначенным временным администратором;
  • порядка исчисления заработной платы временного администратора.
Кроме того, изменениями уточнен порядок участия руководителей объектов надзора при рассмотрении вопроса о применении мер Национальным банком.
По материалам:
Finance.ua
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