НБУ уточнил требования к работе временной администрации в небанках — Finance.ua

НБУ уточнил требования к работе временной администрации в небанках
Национальный банк Украины уточнил требования о порядке осуществления временной администрации и процедуры применения мер к небанковским финансовым учреждениям.
Об этом сообщается на сайте Национального банка.
Изменения предполагают усовершенствование подходов относительно:
- минимального объема мер, которые должен предпринять временный администратор для обеспечения сохранности активов, документов, информации, систем учета и регистрации, баз данных страховщика, кредитного союза;
- порядка заключения договоров с независимыми экспертами (внешними временными администраторами);
- ориентировочного перечня расходов, которые временный администратор может включать в смету расходов временной администрации;
- порядка рассмотрения сметы расходов временной администрации Национальным банком;
- процедуры досрочного прекращения полномочий временного администратора;
- процедуры предоставления согласия кандидатом на назначение временным администратором быть назначенным временным администратором;
- порядка исчисления заработной платы временного администратора.
Кроме того, изменениями уточнен порядок участия руководителей объектов надзора при рассмотрении вопроса о применении мер Национальным банком.
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