НБУ уточнил требования к работе временной администрации в небанках — Finance.ua

НБУ уточнил требования к работе временной администрации в небанках Сегодня 15:29 — Фондовый рынок

НБУ уточнил требования к работе временной администрации в небанках

Национальный банк Украины уточнил требования о порядке осуществления временной администрации и процедуры применения мер к небанковским финансовым учреждениям.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Изменения предполагают усовершенствование подходов относительно:

минимального объема мер, которые должен предпринять временный администратор для обеспечения сохранности активов, документов, информации, систем учета и регистрации, баз данных страховщика, кредитного союза;

порядка заключения договоров с независимыми экспертами (внешними временными администраторами);

ориентировочного перечня расходов, которые временный администратор может включать в смету расходов временной администрации;

порядка рассмотрения сметы расходов временной администрации Национальным банком;

процедуры досрочного прекращения полномочий временного администратора;

процедуры предоставления согласия кандидатом на назначение временным администратором быть назначенным временным администратором;

порядка исчисления заработной платы временного администратора.

Кроме того, изменениями уточнен порядок участия руководителей объектов надзора при рассмотрении вопроса о применении мер Национальным банком.

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