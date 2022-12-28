НБУ установил требования к оплате цифрового контента для операторов — Finance.ua

НБУ установил требования к оплате цифрового контента для операторов Сегодня 10:32 — Финтех и Карты

НБУ установил требования к оплате цифрового контента для операторов

Национальный банк Украины с 28 декабря 2022 года устанавливает требования к предоставлению услуг по оплате цифрового контента и благотворительности, чтобы предотвращать мошеннические операции.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

«Национальный банк Украины установил требования к предоставлению отдельных видов ограниченных платежных услуг. Это сделано с целью усиления безопасности пользователей платежных услуг и предотвращения мошеннических операций, связанных с оплатой цифрового контента и уплатой средств благотворительным организациям», — говорится в сообщении.

Так, предоставители ограниченных платежных услуг смогут предоставлять услуги по выполнению платежных операций по оплате цифрового контента и оплате средств на цели благотворительной деятельности исключительно идентифицированным абонентам.

Идентификация абонентов будет происходить при наличии следующих сведений о них:

для абонентов — физических лиц:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, подтверждает гражданство Украины или специальный статус лица, или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

абонентский номер или другой сетевой идентификатор конечного оборудования, по которому получаются услуги, или лицевой счет абонента;

для абонентов — юридических лиц:

наименование;

идентификационный код юридического лица согласно ЕГР;

абонентский номер или сетевой идентификатор конечного оборудования, по которому получаются услуги или лицевой счет абонента.

Кроме того, вводится требование, что предоставители ограниченных платежных услуг вправе предоставлять указанные услуги исключительно на основании договоров, заключенных с продавцами цифрового контента и благотворительными организациями.

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