НБУ упростил банкам зачисление наличных средств для благотворительной помощи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

НБУ упростил банкам зачисление наличных средств для благотворительной помощи

Сегодня 17:52Казна и Политика
17
НБУ упростил банкам зачисление наличных средств для благотворительной помощиНБУ упростил банкам зачисление наличных средств для благотворительной помощи
Национальный банк Украины упрощает требования к банкам при зачислении наличных средств на проведение финансовых операций по зачислению средств благотворительной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Национальный банк на период действия военного положения упрощает отдельные требования по проверке источников происхождения наличных средств в случае проведения банками финансовых операций по зачислению средств благотворительной помощи, направленной на обеспечение поддержки наиболее уязвимых категорий населения, на счет Министерства социальной политики Украины, открытый Национальным банком», — говорится в сообщении.
Все другие меры в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны приниматься банками в соответствии с требованиями закона "О предотвращении и противодействии (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
Соответствующее решение утверждено постановлением НБУ № 32 от 02 марта 2022 года.
Постановление вступает в силу 02 марта 2022 года и действует на период действия Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 64/2022 «О введении военного положения в Украине».
Также ранее НБУ на период действия военного положения упростил отдельные требования по проверке источников наличных средств в случае проведения банками финансовых операций, направленных на поддержку Вооруженных Сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый НБУ.
Напомним, что Национальный банк Украины 27 февраля открыл специальный мультивалютный счет для сбора средств на нужды армии в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности. По состоянию на 02 марта 2022 на этот спецсчет, в общей сложности, было перечислено более 6 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 253,5 млн. грн. в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.
Также 1 марта Национальный банк открыл Министерству социальной политики текущий счет для гуманитарных целей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.