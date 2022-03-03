НБУ упростил банкам зачисление наличных средств для благотворительной помощи — Finance.ua

НБУ упростил банкам зачисление наличных средств для благотворительной помощи

Сегодня 17:52 — Казна и Политика

НБУ упростил банкам зачисление наличных средств для благотворительной помощи

Национальный банк Украины упрощает требования к банкам при зачислении наличных средств на проведение финансовых операций по зачислению средств благотворительной помощи.

«Национальный банк на период действия военного положения упрощает отдельные требования по проверке источников происхождения наличных средств в случае проведения банками финансовых операций по зачислению средств благотворительной помощи, направленной на обеспечение поддержки наиболее уязвимых категорий населения, на счет Министерства социальной политики Украины, открытый Национальным банком», — говорится в сообщении.

Все другие меры в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны приниматься банками в соответствии с требованиями закона "О предотвращении и противодействии (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Постановление вступает в силу 02 марта 2022 года и действует на период действия Указа Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 64/2022 «О введении военного положения в Украине».

Также ранее НБУ на период действия военного положения упростил отдельные требования по проверке источников наличных средств в случае проведения банками финансовых операций, направленных на поддержку Вооруженных Сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый НБУ.

Напомним, что Национальный банк Украины 27 февраля открыл специальный мультивалютный счет для сбора средств на нужды армии в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности. По состоянию на 02 марта 2022 на этот спецсчет, в общей сложности, было перечислено более 6 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 253,5 млн. грн. в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

Также 1 марта Национальный банк открыл Министерству социальной политики текущий счет для гуманитарных целей.

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