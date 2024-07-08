НБУ уменьшил чистую продажу валюты на межбанке на 6% — Finance.ua
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НБУ уменьшил чистую продажу валюты на межбанке на 6%

Валюта
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НБУ уменьшил чистую продажу валюты на межбанке на 6%
НБУ уменьшил чистую продажу валюты на межбанке на 6%
Национальный банк уменьшил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с 1 по 5 июля на 6% по сравнению с предыдущей неделей до 630,91 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
За отчетную неделю Нацбанк купил на межбанке 0,75 млн долларов, в то время как продал 631,66 млн долларов.
Евро НБУ не покупал и не продавал на прошлой неделе.

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С начала года НБУ купил 117,35 млн долларов, в то время как продал 14 918,0 млн долларов.
Напомним, за 2023 год НБУ купил на межбанке 219,85 млн долларов и продал 28 829,73 млн долларов. Евро НБУ не покупал и не продавал в 2023 году.
В 2022 году Нацбанк купил на межбанке 3 267,95 млн долларов и 110,97 млн евро, а продал 26 380,59 млн долларов и 1 789,11 млн евро.
В 2021 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 690,7 млн долларов и продал 1 275,7 млн долларов.
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По материалам:
УНН
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