НБУ ухудшил прогноз переводов трудовых мигрантов в Украину — Finance.ua

НБУ ухудшил прогноз переводов трудовых мигрантов в Украину Сегодня 09:34 — Финтех и Карты

Национальный банк Украины ухудшил прогноз объема частных переводов в 2023 году с 16,4 млрд долларов до 15,9 млрд долларов.

Об этом сообщается в « Инфляционном отчете » Национального банка Украины (январь 2023 года).

На 2024 год прогноз повышен с 13,8 млрд долларов до 15,0 млрд долларов. В 2025 году ожидается 14,8 млрд долларов.

Напомним, Национальный банк Украины с 5 октября вернул запрет на Р2Р-переводы по гривневым платежным картам украинских банков на карты иностранных банков. Как отмечается, разрешение на Р2Р-переводы за границу с гривневых платежных карт, принятое в апреле 2022 года, позволило украинцам поддержать во время тяжелейшего периода своих близких, вынужденно переехавших в другие страны из-за полномасштабной агрессии рф.

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У украинцев и далее будет возможность переводить средства за границу для оплаты обучения (на счета учебных заведений), лечения, транспортировки больных, расходов, связанных со смертью, а также для уплаты алиментов.

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