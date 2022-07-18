НБУ существенно сократил продажу валюты из резервов — Finance.ua

НБУ существенно сократил продажу валюты из резервов Сегодня 15:45 — Валюта

НБУ существенно сократил продажу валюты из резервов

Нацбанк на прошлой неделе сократил продажу валюты на рынке до 588 млн долларов после того, как несколько недель подряд продавал около миллиарда долларов.

Об этом говорится в данных НБУ.

Такой уровень продаж валюты Национальным банком последний раз наблюдался в начале мая.

За неделю 11-15 июля Национальному банку удалось приобрести всего 7,4 млн долларов — несколько меньше, чем на прошлой неделе, когда регулятор приобрел 7,6 млн долларов.

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С начала года НБУ продал уже 14,7 млрд долларов и 1,8 млрд евро, а приобрел — почти 1,9 млрд долларов и 110 млн евро.

В настоящее время НБУ использует продажу валюты из резервов, в частности, для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны.

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Економічна Правда По материалам:

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