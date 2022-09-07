НБУ сообщил, как изменился состав участников финансового рынка в августе — Finance.ua

НБУ сообщил, как изменился состав участников финансового рынка в августе Сегодня 10:39 — Валюта

Количество участников небанковского финансового рынка в августе уменьшилось с 1648 (по состоянию на 31 июля) до 1614 (по состоянию на 31 августа).

Небанковский рынок покинули 35 участников, зато зарегистрирован один новый участник.

Об этом сообщили в НБУ.

Количество банков — 68 (0).

В целом по состоянию на 31 августа 2022 г. в составе небанковского рынка произошли следующие изменения:

127 страховщиков non-life (было 129) и 13 life-страховщиков (без изменений); 192 ломбарда (было 195);

185 кредитных союзов (было 187);

108 лизинговых компаний (без изменений);

860 финансовых компаний (было 887);

62 страховых брокера (без изменений);

67 коллекторских компаний (без изменений).

Кроме того, на рынке признано:

24 банковские группы (без изменений);

23 небанковские финансовые группы (без изменений). На платежном рынке действует 38 национальных платежных систем, учитывая государственные (без изменений). А также 16 международных платежных систем (без изменений).

В августе в Национальный банк поступило 275 запросов от участников рынка на регистрационные и лицензионные действия. Количество запросов по финансовым компаниям, ломбардам и лизингодателям составило 187. Количество запросов по кредитным учреждениям (банки и кредитные союзы) — 46, страховщиков — 42.

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