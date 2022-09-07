НБУ сообщил, как изменился состав участников финансового рынка в августе — Finance.ua
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НБУ сообщил, как изменился состав участников финансового рынка в августе

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Количество участников небанковского финансового рынка в августе уменьшилось с 1648 (по состоянию на 31 июля) до 1614 (по состоянию на 31 августа).
Небанковский рынок покинули 35 участников, зато зарегистрирован один новый участник.
Об этом сообщили в НБУ.
Количество банков — 68 (0).
В целом по состоянию на 31 августа 2022 г. в составе небанковского рынка произошли следующие изменения:
НБУ сообщил, как изменился состав участников финансового рынка в августе
127 страховщиков non-life (было 129) и 13 life-страховщиков (без изменений); 192 ломбарда (было 195);
185 кредитных союзов (было 187);
108 лизинговых компаний (без изменений);
860 финансовых компаний (было 887);
62 страховых брокера (без изменений);
67 коллекторских компаний (без изменений).
Кроме того, на рынке признано:
24 банковские группы (без изменений);
23 небанковские финансовые группы (без изменений). На платежном рынке действует 38 национальных платежных систем, учитывая государственные (без изменений). А также 16 международных платежных систем (без изменений).
В августе в Национальный банк поступило 275 запросов от участников рынка на регистрационные и лицензионные действия. Количество запросов по финансовым компаниям, ломбардам и лизингодателям составило 187. Количество запросов по кредитным учреждениям (банки и кредитные союзы) — 46, страховщиков — 42.
По материалам:
Finance.ua
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