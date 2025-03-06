НБУ с 11 марта расширяет список бенчмарк-ОВГЗ, которые банки могут включать в покрытие обязательных резервов — Finance.ua

НБУ с 11 марта расширяет список бенчмарк-ОВГЗ, которые банки могут включать в покрытие обязательных резервов Сегодня 12:34

Национальный банк расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов (бенчмарк-ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Так, с 11 марта 2025 года в список бенчмарк-ОВГЗ будет добавлен ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000234553, первое размещение которого Министерство финансов Украины осуществило 25 февраля 2025 года.

Это решение поддержит активность банков на аукционах Министерства финансов Украины по размещению ОВГЗ, что важно для обеспечения финансирования государственного бюджета исключительно на безэмиссионной основе.

Банки могут засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 60% объема обязательных резервов. Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов Украины.

С 11 марта 2025 года он будет содержать 17 выпусков ценных бумаг, а именно: UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811 UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140 та новий UA4000234553.

Как сообщали «Українські Новини», обязательные резервы — один из традиционных инструментов центральных банков.

Українські Новини По материалам:

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