НБУ рекомендовал предприятиям реструктуризировать иностранные кредиты — Finance.ua
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НБУ рекомендовал предприятиям реструктуризировать иностранные кредиты

Валюта
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Национальный банк Украины определил, что банки должны рекомендовать клиентам с задолженностью перед нерезидентами обратиться к кредиторам с предложением реструктурировать долги. Это должно происходить на условиях, которые будут не хуже, чем реструктуризация внешней задолженности правительства Украины.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Для достижения договоренностей с внешними кредиторами НБУ разрешил переводить валюту для уплаты процентных платежей по кредитам при одновременном соблюдении следующих условий:
  • дата уплаты процентных платежей приходится на период с 24 февраля по 10 августа 2022 года (включительно);
  • заемщик по состоянию на 24 февраля 2022 года не имел просроченной задолженности по кредитному договору;
  • общая сумма средств, которую разрешается перевести в пределах одного кредитного договора в течение календарного месяца, не должна превышать пятую часть от суммы процентов, подлежащих уплате в период с 24 февраля по 10 августа 2022 года (включительно);
  • средства, используемые для покупки иностранной валюты и перевода валютных ценностей с целью уплаты соответствующих процентных платежей, не должны привлекаться по кредитам от резидентов;
  • у заемщика нет задолженности по налоговым платежам;
  • заемщик продолжал вести хозяйственную деятельность после 23 февраля 2022 года, в том числе выплачивал зарплату сотрудникам и производил другие обязательные платежи.
По оценкам НБУ, общий объем задолженности по процентным платежам перед нерезидентами (по негарантированным государством кредитам) в период с 24 февраля по 10 августа 2022 года не превышает 550 млн долларов.
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НБУ определил, что для расчетов в иностранной валюте предприятие должно сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а в дальнейшем, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины.
По состоянию на 2 сентября 2022 года объем средств на валютных счетах клиентов из юридических лиц (без учета средств бюджета и внебюджетных фондов) в банковской системе составляет 8,7 млрд долларов.
Напомним, введенные 24 февраля нормы НБУ не позволяют переводить иностранную валюту за границу для погашения и обслуживания украинскими предприятиями долговых обязательств перед нерезидентами.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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По материалам:
РБК-Україна
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