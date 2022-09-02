Банки выдали аграриям кредитов на 56,7 млрд гривен, — Минагрополитики Сегодня 21:33 — Кредит&Депозит

С 1 июня 12 314 аграриев привлекли 18 млрд 171 млн грн кредитов.

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики.

Лидерами по объемам кредитования за этот период являются Киевская (2 млрд 862 млн грн), Винницкая (2 млрд 840 млн грн), Черниговская (1 млрд 670 млн грн), Хмельницкая (1 млрд 207 млн грн), Кировоградская (1 млрд 116 млн) грн), Сумская (1 млрд 102 млн грн) области.

Наибольшие объемы кредитов за это время предоставили: Ощадбанк (4 млрд 814 млн грн), Райффайзен Банк (3 млрд 921 млн грн), Креди Агриколь банк (3 млрд 375 млн грн), ПриватБанк (2 млрд 278 млн грн), ПУМБ (1 млрд 291 млн грн), Укргазбанк (1 млрд 56 млн грн).

В целом за 2022 год на сегодня уже 30 396 с/х товаропроизводителей привлекли кредитов на сумму 56 млрд 722 млн грн. Из них под посевную кампанию до 1 июня — на сумму 38 млрд 551 млн грн.

В целом по программе портфельных гарантий 80% выдано кредитов на сумму в 25 млрд 596 млн грн.

Аграрии привлекают кредиты в размере от 100 тыс. до 90 млн грн в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9». Проценты составляют от 0 до 9% в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.

Банки идут на существенное упрощение условий получения кредитов для аграриев: это касается пакета документов и различных бюрократических процедур, отменяют необходимость нотариального заверения договоров залога. Работает рынок кредитования под залог земельного участка.

Напомним, правительство утвердило порядок использования 1,5 млрд грн в поддержку малых и средних фермеров и сельхозпроизводителей.

Агропроизводители смогут подать заявку на получение государственных субсидий, целевых, субсидированных кредитных программ, ссуд и технической помощи от ЕС и других международных доноров на онлайн-платформе Государственный аграрный реестр.

Кроме того, Постановлением КМУ № 916 от 29 июля 2022 года пролонгированы с 6 месяцев до 12 месяцев кредиты по ставке 0 % годовых, которые предоставлялись под посевную кампанию.

Список банков-кредиторов:

АО КБ «ПриватБанк»

АТ АБ «Укргазбанк»

АО «Ощадбанк»

АО «Укрэксимбанк»

АТ «ПУМБ»

АТ «Прокредит Банк»

АТ «Райффайзен Банк»

АТ «ОТП Банк»

АТ «ТАСКОМБАНК»

АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»

АТ «Кредобанк»

АТ «БАНК АЛЬЯНС»

ПАО АБ «ЮЖНЫЙ»

АО АКБ «Львов»

АТ «ПИРЕУС БАНК МКБ»

АТ «МТБ БАНК»

АО «МИБ»

ПАО «Кредитвест банк»

АО «Полтава-Банк»

АТ «Банк «ГРАНТ»

АО «Банк «УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ»

АТ «МетаБанк»

АТ «ПРАВЕКС БАНК»

АО «УКРБУДИНВЕСТБАНК»

АО «БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ»

АТ «А-БАНК»

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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