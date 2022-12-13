НБУ расширил возможности страховщиков оплачивать перестрахование за границей и смягчил ряд ограничений — Finance.ua

НБУ расширил возможности страховщиков оплачивать перестрахование за границей и смягчил ряд ограничений Сегодня 12:01 — Валюта

Национальный банк и дальше смягчает валютные ограничения ввиду обращения представителей финансового рынка, государственных органов и бизнеса и учитывая задачи сохранения макрофинансовой стабильности и защиты международных резервов Украины.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

С 13 декабря страховщики получат возможность производить страховые платежи по договорам перестрахования, заключенным с нерезидентами. В частности, речь идет о платежах на основании:

договоров, заключенных до 24 февраля 2022 года по документам, которые были составлены до 31 мая 2022 года;

договоров, заключенных с 24 февраля по 31 мая 2022 года, если их условиями предусмотрено покрытие военных рисков.

В то же время установлены четкие требования к проведению соответствующих операций. Во-первых, перестраховщик-нерезидент, с которым заключен договор перестрахования, должен иметь рейтинг финансовой надежности, что по классификации международных рейтинговых агентств соответствует уровню не ниже «A3» (Moody’s Investors Service), «A-» (Standard & Poor’s ), «A-» (Fitch Ratings), «A-» (AM Best).

Во-вторых, украинская страховая компания, осуществляющая перестрахование, должна отвечать ряду требований, среди которых:

отсутствие решения НБУ о признании структуры собственности страховщика непрозрачным;

отсутствие решения НБУ о признании деловой репутации страховщика, его владельцев существенного участия или руководителей или ключевых лиц небезупречной;

соблюдение страховщиком норматива платежеспособности и достаточности капитала и норматива риска операций.

С целью получения подтверждения о соответствии требований для дальнейшей передачи обслуживающему банку страховщик должен обратиться в НБУ.

Предоставление возможности платить валютные платежи по договорам с перестраховщиками-нерезидентами позволит обеспечить соблюдение страховщиками обязательств перед клиентами и международными партнерами, возникшими по состоянию на 31 мая 2022 года. Это важно для сохранения непрерывности работы страхового рынка страны.

Четкие требования для проведения таких операций позволят предотвратить непроизводительный отток капитала и защитить международные резервы Украины.

Кроме того, Национальный банк с 13 декабря:

обеспечил возможность для граждан других стран, служащих в Вооруженных Силах Украины, переводить за границу полученное в соответствии с законодательством денежное довольствие в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн (в эквиваленте). Эти операции могут производиться через банк, в котором открыт счет для зачисления такого денежного довольствия;

урегулировал вопрос оплаты нерезидентам страховых платежей по договорам перестрахования авиационных рисков в отношении воздушных судов, в том числе находящихся в аренде или лизинге;

уточнил нормы по осуществлению переводов перестраховщикам-нерезидентам по международным договорам страхования «Зеленая карта»;

уточнил порядок определения банками объемов банковских металлов, которые могут продавать клиентам с физической поставкой;

разрешил государственным предприятиям и юрлицам-резидентам, финансирование которых осуществляется за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете, перечислять средства за границу для уплаты членских взносов в международные организации и другие юрлица-нерезиденты.

Соответствующие изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 09 декабря 2022 г. № 242 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18», которое вступает в силу с 13 декабря 2022 года.

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