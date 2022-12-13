НБУ расширил возможности страховщиков оплачивать перестрахование за границей и смягчил ряд ограничений — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ расширил возможности страховщиков оплачивать перестрахование за границей и смягчил ряд ограничений

Валюта
9
Национальный банк и дальше смягчает валютные ограничения ввиду обращения представителей финансового рынка, государственных органов и бизнеса и учитывая задачи сохранения макрофинансовой стабильности и защиты международных резервов Украины.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
С 13 декабря страховщики получат возможность производить страховые платежи по договорам перестрахования, заключенным с нерезидентами. В частности, речь идет о платежах на основании:
  • договоров, заключенных до 24 февраля 2022 года по документам, которые были составлены до 31 мая 2022 года;
  • договоров, заключенных с 24 февраля по 31 мая 2022 года, если их условиями предусмотрено покрытие военных рисков.
В то же время установлены четкие требования к проведению соответствующих операций. Во-первых, перестраховщик-нерезидент, с которым заключен договор перестрахования, должен иметь рейтинг финансовой надежности, что по классификации международных рейтинговых агентств соответствует уровню не ниже «A3» (Moody’s Investors Service), «A-» (Standard & Poor’s ), «A-» (Fitch Ratings), «A-» (AM Best).
Во-вторых, украинская страховая компания, осуществляющая перестрахование, должна отвечать ряду требований, среди которых:
  • отсутствие решения НБУ о признании структуры собственности страховщика непрозрачным;
  • отсутствие решения НБУ о признании деловой репутации страховщика, его владельцев существенного участия или руководителей или ключевых лиц небезупречной;
  • соблюдение страховщиком норматива платежеспособности и достаточности капитала и норматива риска операций.
С целью получения подтверждения о соответствии требований для дальнейшей передачи обслуживающему банку страховщик должен обратиться в НБУ.
Предоставление возможности платить валютные платежи по договорам с перестраховщиками-нерезидентами позволит обеспечить соблюдение страховщиками обязательств перед клиентами и международными партнерами, возникшими по состоянию на 31 мая 2022 года. Это важно для сохранения непрерывности работы страхового рынка страны.
Место для вашей рекламы
Четкие требования для проведения таких операций позволят предотвратить непроизводительный отток капитала и защитить международные резервы Украины.
Кроме того, Национальный банк с 13 декабря:
  • обеспечил возможность для граждан других стран, служащих в Вооруженных Силах Украины, переводить за границу полученное в соответствии с законодательством денежное довольствие в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн (в эквиваленте). Эти операции могут производиться через банк, в котором открыт счет для зачисления такого денежного довольствия;
  • урегулировал вопрос оплаты нерезидентам страховых платежей по договорам перестрахования авиационных рисков в отношении воздушных судов, в том числе находящихся в аренде или лизинге;
  • уточнил нормы по осуществлению переводов перестраховщикам-нерезидентам по международным договорам страхования «Зеленая карта»;
  • уточнил порядок определения банками объемов банковских металлов, которые могут продавать клиентам с физической поставкой;
  • разрешил государственным предприятиям и юрлицам-резидентам, финансирование которых осуществляется за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете, перечислять средства за границу для уплаты членских взносов в международные организации и другие юрлица-нерезиденты.
Соответствующие изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 09 декабря 2022 г. № 242 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18», которое вступает в силу с 13 декабря 2022 года.

Оформить медицинское (туристическое) страхование за границей

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.