НБУ проверит два банка и финкомпанию «Новой почты» в 2024 году — Finance.ua

НБУ проверит два банка и финкомпанию «Новой почты» в 2024 году
Национальный банк проверит 2 банка и финкомпанию «Новой почты» в 2024 году.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Национальный банк Украины в 2024 году запланировал проведение выездного мониторинга четырех объектов оверсайта.
Будут проверяться соблюдение требований законодательства Украины и достаточность мер, принимаемых участниками платежного рынка для обеспечения непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежной инфраструктуры.
В список объектов оверсайта, по которым в этом году будет проводиться выездной мониторинг, вошли:
АО «Райффайзенбанк» (II квартал);
ООО ФК «Свифт Гарант» (III квартал);
АО «Ощадбанк» (III квартал);
ООО ФК «Нова Пей» (IV квартал).
План проведения выездного мониторинга составлен и обнародуется в соответствии с требованиями Положения о проведении выездного и безвыездного мониторинга объектов оверсайта платежной инфраструктуры, утвержденного постановлением правления Национального банка от 31.12.2022 № 257.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк осуществляет оверсайт платежной инфраструктуры, чтобы обеспечить ее непрерывное, надежное и эффективное функционирование.
В частности, оверсайт включает мониторинг платежной инфраструктуры, ее оценивание на соответствие требованиям законодательства Украины и международным стандартам оверсайта, установление требований и ограничений деятельности платежной инфраструктуры, а также предоставление рекомендаций по совершенствованию деятельности платежной инфраструктуры и/или применения мер влияния.
Выездной мониторинг — форма осуществления оверсайта уполномоченными работниками Национального банка, проводимая путем проверок объектов оверсайта с целью соблюдения ими требований законодательства Украины и оценки достаточности принимаемых ими мер для целей обеспечения непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежной инфраструктуры. Выездной мониторинг осуществляется в виде планового и внепланового выездного мониторинга.
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