НБУ просит отключить Россию от Bloomberg, Refinitiv и Reuters — Finance.ua
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НБУ просит отключить Россию от Bloomberg, Refinitiv и Reuters

Сегодня 15:16Мир
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Национальный банк Украины просит крупнейшие платформы для торговли ценными бумагами Bloomberg, Refinitiv и LSEG business (ранее Reuters) отключить российских и белорусских пользователей.
Соответствующие письма с обращениями руководство регулятора направило руководителям этих торговых платформ, сообщили в пресс-службе НБУ.
"Торгово-информационные платформы Bloomberg и Refinitiv являются ключевыми игроками в сфере поставки данных и информации на мировом финансовом рынке.
Ввиду этого отключение от этих платформ российских и белорусских финучреждений значительно ограничит их доступ к международному финансовому рынку. Это очень важный этап противодействия военной агрессии на финансовом фронте", — говорится в письме главы Нацбанка Кирилла Шевченко.

Справка Finance.ua:

  • ранее в Украине просили отключить все российские банки от Visa и MasterCard;
  • 1 марта Mastercard и Visa заблокировали доступ к платежной системе нескольким российским банкам;
  • 2 марта Евросоюз согласовал отключение семи российских банков от системы SWIFT и запрещает гражданам и компаниям передавать России банкноты евро. Этот запрет вступит в силу на десятый день после публикации в Официальном журнале ЕС (т.е. с 12 марта).
По материалам: Finance.UA
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