НБУ продлевает срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца — Finance.ua

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НБУ продлевает срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца

Личные финансы
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НБУ продлевает срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца
НБУ продлевает срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца
Национальный банк продлил срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца, введенных в обращение до 2003 года, которые изымаются из обращения и перестали быть средством платежа.
Об этом сообщается на сайте НБУ.

Как долго будет осуществляться обмен

Монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно будет обменивать до конца военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены.
Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска. Они уже длительно изымаются из обращения, их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги.

Где совершить обмен

Обменять монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно бесплатно и без ограничений:
  • в Киеве: Контрактовая площадь, 2А;
  • в Днепре: ул. Воскресенская, 13;
  • во Львове: ул. Коперника, 4;
  • в Одессе: ул. Ришельевская, 8;
  • в Харькове: Театральная пл., 1;
  • в Хмельницком: ул. Владимирская, 91;
  • в ряде отделений уполномоченных банков: АО Ощадбанк, АО КБ ПриватБанк, АО Райффайзен Банк, АО ПУМБ. Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно осуществить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков.
Обмен осуществляется на другие монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет).

Сколько таких монет и банкнот остается в обращении

По состоянию на сегодняшний день в обращении еще остается почти 7,2 млрд штук монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.
С начала изъятия их из обращения произведен обмен почти 220 млн штук таких монет. В частности, за последний месяц обменяно более 3 млн штук.
Банкноты старого образца, введенные в обращение до 2003 года, остаются в обращении совсем мало, около 1,5% от общего количества всех банкнот в обращении. За 2020−2023 годы осуществлен обмен 400 тысяч штук таких банкнот, в том числе 8,4 тысячи штук — в течение сентября этого года.

Справка Finance.ua:

  • с 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения;
  • с 1 октября 2020 года из оборота изымаются монеты номиналом 25 копеек и завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.
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По материалам:
Finance.ua
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