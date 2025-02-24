НБУ продал рекордный объем валюты с начала года для поддержки курса гривны — Finance.ua

НБУ продал рекордный объем валюты с начала года для поддержки курса гривны Сегодня 12:40 — Валюта

НБУ продал рекордный объем валюты с начала года для поддержки курса гривны

Спрос на валюту увеличился в середине февраля 2025 года. Национальный банк увеличил продажи из резервов для покрытия структурного дефицита валюты до максимума с начала года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

НБУ в течение недели 17−21 февраля 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 1,191 млрд долларов. Это на 77,8% больше, чем в течение предыдущей недели 10−14 февраля — 670,10 млн долларов.

В целом с начала года НБУ продал на межбанке 6,066 млрд долларов, что почти вдвое больше, чем бюджетная помощь Украине от международных партнеров (3,1 млрд долларов).

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или понижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

На минувшей неделе Национальный банк Украины снизил курс доллара к гривне на 3 копейки — с 41,62 до 41,59. Курс поднимался за неделю 41,73 грн/доллар, но в конце упал. Курс ниже, чем максимум в начале января — 42,28 грн/доллар.

Ситуация на наличном рынке почти полностью зависит от межбанка. За неделю на наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,85 грн/доллар. Курс значительно ниже, чем в начале января, когда он превышал 43 гривны.

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, спрос на валюту был высок в конце прошлого года в связи с большим объемом международной помощи Украине. Часть этих денег была израсходована на импорт, из-за чего НБУ увеличил объем продаж на межбанке до рекордных 5,3 млрд долларов.

Спрос на валюту оставался значительным и в начале 2025 года из-за сезонного фактора. Однако во второй половине января ситуация изменилась, и доллар стал дешеветь.

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