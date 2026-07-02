НБУ продает золотую монету 20 грн с уникальным дизайном (фото, цена) Сегодня 17:12 — Личные финансы

НБУ продает золотую монету 20 грн с уникальным дизайном (фото, цена)

Инвестирование в монеты является своеобразной защитой от инфляции. Золото, серебро и другие металлы, используемые для изготовления монет, сохраняют свою стоимость даже во времена экономической нестабильности. С помощью монет можно хорошо диверсифицировать свой общий портфель.

В настоящее время НБУ продает памятную монету номиналом в 20 грн.

Цена

стоит 63 578 грн. При этом на продажу монет установлен предел — каждый желающий может приобрести не более 5 штук. Об этом сообщили в самом Отчеканенная из золота, она называется «Архістратиг Михаїл» иПри этом на продажу монет установлен предел — каждый желающий может приобрести не более 5 штук. Об этом сообщили в самом НБУ

«Памятная монета посвящена архангелу Михаилу — одному из наиболее почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет „небесное воинство ангелов“ и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость. Сегодня образ архангела Михаила присутствует в атрибутике украинских войск, олицетворяя непримиримую борьбу со злом и духовную поддержку украинских защитников», — говорится в описании монеты.

На аверсе монеты изображен стилизованный лавровый венок. Как пояснили в Нацбанке, он символизирует славу и победу.

Также на него помещен малый Государственный Герб Украины, под которым надпись — «Україна». А кроме того:

номинал;

графический знак гривны;

логотип НБУ;

надпись «Национальный банк Украины»;

год чеканки;

обозначение металла, его пробы и массы в чистоте.

Фон аверса — паттерн из ММ-14 «Рисунок маскировочный образца 2014 года». Он также известен как «пиксель» и «украинский пиксель».

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен Архистратиг Михаил. Справа и слева размещены:

стилизованные силуэты воинов Вооруженных сил Украины,

вертолеты,

противотанковые ежи.

По кругу надпись: «…за нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла» Это строки из поэмы Тараса Шевченко «Гайдамаки».

Напомним, инвестированием в монеты называют процесс, заключающийся в приобретении монет определенного типа и ценности с целью либо сохранения стоимости уже имеющихся собственных активов, либо получения из этой прибыли. Именно о том, как начать заниматься этим делом, в этом материале и рассказывал Finance.ua.

Также Finance.ua в статье предоставлял примеры монет, наличие или приобретение которых могут стать поводом у вас для появления прибыли.

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