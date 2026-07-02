0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ продает золотую монету 20 грн с уникальным дизайном (фото, цена)

Личные финансы
56
НБУ продает золотую монету 20 грн с уникальным дизайном (фото, цена)
НБУ продает золотую монету 20 грн с уникальным дизайном (фото, цена)
Инвестирование в монеты является своеобразной защитой от инфляции. Золото, серебро и другие металлы, используемые для изготовления монет, сохраняют свою стоимость даже во времена экономической нестабильности. С помощью монет можно хорошо диверсифицировать свой общий портфель.
В настоящее время НБУ продает памятную монету номиналом в 20 грн.

Цена

Отчеканенная из золота, она называется «Архістратиг Михаїл» и стоит 63 578 грн. При этом на продажу монет установлен предел — каждый желающий может приобрести не более 5 штук. Об этом сообщили в самом НБУ.
«Памятная монета посвящена архангелу Михаилу — одному из наиболее почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет „небесное воинство ангелов“ и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость. Сегодня образ архангела Михаила присутствует в атрибутике украинских войск, олицетворяя непримиримую борьбу со злом и духовную поддержку украинских защитников», — говорится в описании монеты.
НБУ продает золотую монету 20 грн с уникальным дизайном (фото, цена)
На аверсе монеты изображен стилизованный лавровый венок. Как пояснили в Нацбанке, он символизирует славу и победу.
НБУ продает золотую монету 20 грн с уникальным дизайном (фото, цена)
Также на него помещен малый Государственный Герб Украины, под которым надпись — «Україна». А кроме того:
  • номинал;
  • графический знак гривны;
  • логотип НБУ;
  • надпись «Национальный банк Украины»;
  • год чеканки;
  • обозначение металла, его пробы и массы в чистоте.
Фон аверса — паттерн из ММ-14 «Рисунок маскировочный образца 2014 года». Он также известен как «пиксель» и «украинский пиксель».
На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен Архистратиг Михаил. Справа и слева размещены:
  • стилизованные силуэты воинов Вооруженных сил Украины,
  • вертолеты,
  • противотанковые ежи.
По кругу надпись: «…за нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла» Это строки из поэмы Тараса Шевченко «Гайдамаки».
Место для вашей рекламы
Напомним, инвестированием в монеты называют процесс, заключающийся в приобретении монет определенного типа и ценности с целью либо сохранения стоимости уже имеющихся собственных активов, либо получения из этой прибыли. Именно о том, как начать заниматься этим делом, в этом материале и рассказывал Finance.ua.

Как начать инвестировать в монеты: пошаговый гид для начинающих

Также Finance.ua в статье предоставлял примеры монет, наличие или приобретение которых могут стать поводом у вас для появления прибыли.
Популярные инвестиционные монеты: обзор самых выгодных вариантов
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems