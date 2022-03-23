НБУ призывает SWIFT отключить Центробанк рф — Finance.ua

НБУ призывает SWIFT отключить Центробанк рф

Сегодня 12:47 — Казна и Политика

Национальный банк Украины просит руководство международной системы SWIFT отключить Центральный банк рф от системы обмена финансовыми сообщениями.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В НБУ говорят, что это усугубит международную финансовую изоляцию рф и станет действенным инструментом максимального противодействия агрессии россии в финансовой сфере.

«Мы просим SWIFT присоединиться к международному сообществу и усилить финансовое давление на государство-агрессора. Надеемся на вашу поддержку и помощь ради сохранения жизней тысяч украинцев и защиты суверенитета нашей страны», — подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

Справка Finance.ua:

ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщила, что планируется ввести дополнительные санкции против России, в частности, полностью отключить российские банки от SWIFT;

Евросоюз отключил семь российских банков от системы SWIFT — банк Открытие, «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Банк россия», «Совкомбанк», «Внешэкономбанк» (ВЭБ) и ВТБ Банк.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.