НБУ призывает SWIFT отключить Центробанк рф — Finance.ua

В НБУ говорят, что это усугубит международную финансовую изоляцию рф и станет действенным инструментом максимального противодействия агрессии россии в финансовой сфере.
«Мы просим SWIFT присоединиться к международному сообществу и усилить финансовое давление на государство-агрессора. Надеемся на вашу поддержку и помощь ради сохранения жизней тысяч украинцев и защиты суверенитета нашей страны», — подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.
Справка Finance.ua:
ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщила, что планируется ввести дополнительные санкции против России, в частности, полностью отключить российские банки от SWIFT;
Евросоюз отключил семь российских банков от системы SWIFT — банк Открытие, «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Банк россия», «Совкомбанк», «Внешэкономбанк» (ВЭБ) и ВТБ Банк.