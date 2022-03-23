НБУ призывает SWIFT отключить Центробанк рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

НБУ призывает SWIFT отключить Центробанк рф

Сегодня 12:47Казна и Политика
0
Национальный банк Украины просит руководство международной системы SWIFT отключить Центральный банк рф от системы обмена финансовыми сообщениями.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
В НБУ говорят, что это усугубит международную финансовую изоляцию рф и станет действенным инструментом максимального противодействия агрессии россии в финансовой сфере.
«Мы просим SWIFT присоединиться к международному сообществу и усилить финансовое давление на государство-агрессора. Надеемся на вашу поддержку и помощь ради сохранения жизней тысяч украинцев и защиты суверенитета нашей страны», — подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

Справка Finance.ua:

  • ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщила, что планируется ввести дополнительные санкции против России, в частности, полностью отключить российские банки от SWIFT;
  • Евросоюз отключил семь российских банков от системы SWIFT — банк Открытие, «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Банк россия», «Совкомбанк», «Внешэкономбанк» (ВЭБ) и ВТБ Банк.

Что такое SWIFT и как отключение от системы ударит по россии

По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.