НБУ признал неплатежеспособным «Укрбудинвестбанк» — Finance.ua

НБУ признал неплатежеспособным «Укрбудинвестбанк» Сегодня 09:50 — Фондовый рынок

НБУ признал неплатежеспособным «Укрбудинвестбанк»

Правление Национального банка приняло решение отнести АО «Укрбудинвестбанк» к категории неплатежеспособных.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 01 сентября 2023 года, следовательно, отнесение АО „Укрбудинвестбанк“ к категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины», — говорится в сообщении.

Нацбанк принял решение признать банк неплатежеспособным в связи с:

невыполнением им письменного требования Нацбанка;

неучетом в полном объеме замечаний Нацбанка к Плану мероприятий;

отсутствием действенных мер по улучшению финансового состояния и приведения Банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка, после отнесения его к категории проблемных;

ростом рисков по выполнению «Укрбудинвестбанком» своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами.

«4 августа 2023 года Правление Национального банка приняло решение отнести АО „Укрбудинвестбанк“ к категории проблемных. Основанием для такого решения стало невыполнение банком без обоснованных причин решения НБУ об ограничении проведения отдельных видов операций», — сообщает НБУ.

Со дня отнесения финучреждения к категории проблемных финансовое состояние банка существенно ухудшилось, а менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащих мер для предотвращения наступления неплатежеспособности.

Выплаты вкладчикам

Каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты.

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам по состоянию на 1 сентября 2023 года составляет 606 млн грн.

Напомним, что со вступлением в силу Закона Украины от 01 апреля 2022 года № 2180-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц» введено стопроцентное гарантирование вкладов физических лиц во всех банках.

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