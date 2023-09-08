НБУ признал неплатежеспособным «Укрбудинвестбанк» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ признал неплатежеспособным «Укрбудинвестбанк»

Фондовый рынок
11
НБУ признал неплатежеспособным «Укрбудинвестбанк»
НБУ признал неплатежеспособным «Укрбудинвестбанк»
Правление Национального банка приняло решение отнести АО «Укрбудинвестбанк» к категории неплатежеспособных.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 01 сентября 2023 года, следовательно, отнесение АО „Укрбудинвестбанк“ к категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины», — говорится в сообщении.

Нацбанк принял решение признать банк неплатежеспособным в связи с:

  • невыполнением им письменного требования Нацбанка;
  • неучетом в полном объеме замечаний Нацбанка к Плану мероприятий;
  • отсутствием действенных мер по улучшению финансового состояния и приведения Банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка, после отнесения его к категории проблемных;
  • ростом рисков по выполнению «Укрбудинвестбанком» своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами.
«4 августа 2023 года Правление Национального банка приняло решение отнести АО „Укрбудинвестбанк“ к категории проблемных. Основанием для такого решения стало невыполнение банком без обоснованных причин решения НБУ об ограничении проведения отдельных видов операций», — сообщает НБУ.
Со дня отнесения финучреждения к категории проблемных финансовое состояние банка существенно ухудшилось, а менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащих мер для предотвращения наступления неплатежеспособности.

Выплаты вкладчикам

Каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты.
В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам по состоянию на 1 сентября 2023 года составляет 606 млн грн.
Напомним, что со вступлением в силу Закона Украины от 01 апреля 2022 года № 2180-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц» введено стопроцентное гарантирование вкладов физических лиц во всех банках.

Налогообложение банковских «сверхдоходов»: причины и возможные последствия

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.