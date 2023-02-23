НБУ презентовал памятную банкноту «Помним! Не простим» (фото) — Finance.ua

НБУ презентовал памятную банкноту «Помним! Не простим» (фото) Сегодня 18:34 — Казна и Политика

Глава Национального банка Андрей Пышный 23 февраля 2023 презентовал новую памятную банкноту «Помним! Не простим!», посвященную борьбе Украины против российских захватчиков и увековечению силы духа украинского народа, его стойкости, несокрушимости и героизма.

Об этом сообщили в НБУ.

«Мы не могли не отметить эту дату, годовщину полномасштабного вторжения, этот драматичный, шокирующий и расстрелянный год нашей жизни. Война, которая длится для нас не год и не десять, а столетие. Поэтому мы решили увековечить нашу общую борьбу на деньгах, — подчеркнул Глава Национального банка Украины Андрей Пышный. — Сегодня Национальный банк презентует памятную банкноту, которую мы создали как напоминание о войне за независимость и суверенитет Украины. Мы назвали эту банкноту „Помним! Не простим!“ Название не нужно расшифровывать, оно понятно и близко каждому украинцу. ОнО говорит: мы стоим и выстоим, победим».

Эта банкнота уникальна и не похожа на обычные банкноты, ведь имеет яркий и выразительный дизайн, выполненный вертикально.

Памятная банкнота имеет серию ЗС с номерами 0000001-0300000 и подпись Главы Национального банка Андрея Пышного.

Она является законным платежным средством и обязательна к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины по всем видам платежей.

Тираж — ограниченный, он составляет 300 тысяч штук, что придает банкноте коллекционную ценность (в частности, из которых: 200 000 шт. — в сувенирной упаковке; 99,9 тыс. шт. — в конвертах).

Где купить

Купить памятную банкноту «Помним! Не простим!» можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Банкноты первой части тиража будут доступны для покупки, начиная с 24 февраля 2023 года.

В дальнейшем, по мере их изготовления, банкноты снова будут добавляться в ассортимент интернет-магазина, чтобы удовлетворить потребности как можно большего количества клиентов. Кроме того, в конце марта банкнота поступит для реализации в банки-дистрибьюторы.

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