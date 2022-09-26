НБУ предупредил о новой мошеннической схеме — Finance.ua
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НБУ предупредил о новой мошеннической схеме

Криминал
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НБУ предупредил о новой мошеннической схеме
НБУ предупредил о новой мошеннической схеме
Мошенники пользуются затруднительным положением украинцев во время войны и продолжают предлагать фейковые выплаты. На этот раз речь идет о якобы социальной помощи от Национального банка Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
«В соцсетях появляются сообщения, в которых мошенники утверждают, что Национальный банк Украины якобы проводит благотворительную акцию вместе с фондом „Твоя опора“ — всем украинцам выплачивается „социально-индивидуальная выплата“. Для заполнения заявки на выплату такой помощи злоумышленники предлагают перейти в мошеннический чат-бот. Отмечаем, что Национальный банк не осуществляет никаких социальных выплат! В настоящее время НБУ проводит благотворительную акцию по сбору средств для помощи ВСУ. Но она не предусматривает осуществления выплат», — говорится в сообщении Нацбанка.

Как по подобным схемам мошенники могут присвоить чужие деньги?

На мошеннических сайтах, чат-ботах злоумышленники могут предлагать предоставить персональную информацию и осуществить дополнительный платеж для оформления помощи, в результате данные платежной карты могут быть скомпрометированы.
Также под предлогом оформления выплаты мошенники могут просить сообщить секретную информацию:
  • пин-код к карте;
  • трехзначный номер с обратной стороны карты;
  • срок действия карты и т.п.

Как избежать мошенничества?

  • Используйте информацию только из официальных источников. Всю официальную информацию НБУ публикует на своем сайте или в собственных соцсетях.
  • Также информацию о всех видах легальной финансовой помощи, которую могут получить наши граждане, можно просмотреть на портале.
  • Не переходите по непроверенным ссылкам. Если все же необходимо перейти на сайт организации, адрес которой вы получили в ссылке, лучше введите в поисковой системе название необходимого сайта и только тогда переходите на вебресурс.
  • Проверяйте правильность названия сайтов, на которые вы переходите и вводите свои персональные данные. Адреса настоящего и мошеннического сайта могут быть похожи, за исключением одного или нескольких символов.
  • Не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах. Если вы случайно раскрыли данные платежной карты на подозрительном сайте, немедленно заблокируйте карту через интернет-банкинг или позвоните в банк по номеру, указанному на обороте карты.
  • Никому не сообщайте пин-код к карте, три цифры на обратной стороне карты, коды (одноразовые пароли) банков и мобильных операторов. Помните, что передача своих персональных или финансовых данных неизвестным лицам ставит под угрозу ваши счета и денежные средства на них.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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