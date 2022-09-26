НБУ предупредил о новой мошеннической схеме — Finance.ua

НБУ предупредил о новой мошеннической схеме Сегодня 11:45 — Криминал

НБУ предупредил о новой мошеннической схеме

Мошенники пользуются затруднительным положением украинцев во время войны и продолжают предлагать фейковые выплаты. На этот раз речь идет о якобы социальной помощи от Национального банка Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

«В соцсетях появляются сообщения, в которых мошенники утверждают, что Национальный банк Украины якобы проводит благотворительную акцию вместе с фондом „Твоя опора“ — всем украинцам выплачивается „социально-индивидуальная выплата“. Для заполнения заявки на выплату такой помощи злоумышленники предлагают перейти в мошеннический чат-бот. Отмечаем, что Национальный банк не осуществляет никаких социальных выплат! В настоящее время НБУ проводит благотворительную акцию по сбору средств для помощи ВСУ. Но она не предусматривает осуществления выплат», — говорится в сообщении Нацбанка.

Как по подобным схемам мошенники могут присвоить чужие деньги?

На мошеннических сайтах, чат-ботах злоумышленники могут предлагать предоставить персональную информацию и осуществить дополнительный платеж для оформления помощи, в результате данные платежной карты могут быть скомпрометированы.

Также под предлогом оформления выплаты мошенники могут просить сообщить секретную информацию:

пин-код к карте;

трехзначный номер с обратной стороны карты;

срок действия карты и т.п.

Как избежать мошенничества?

Используйте информацию только из официальных источников. Всю официальную информацию НБУ публикует на своем сайте или в собственных соцсетях.

Также информацию о всех видах легальной финансовой помощи, которую могут получить наши граждане, можно просмотреть на портале.

Не переходите по непроверенным ссылкам. Если все же необходимо перейти на сайт организации, адрес которой вы получили в ссылке, лучше введите в поисковой системе название необходимого сайта и только тогда переходите на вебресурс.

Проверяйте правильность названия сайтов, на которые вы переходите и вводите свои персональные данные. Адреса настоящего и мошеннического сайта могут быть похожи, за исключением одного или нескольких символов.

Не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах. Если вы случайно раскрыли данные платежной карты на подозрительном сайте, немедленно заблокируйте карту через интернет-банкинг или позвоните в банк по номеру, указанному на обороте карты.

Никому не сообщайте пин-код к карте, три цифры на обратной стороне карты, коды (одноразовые пароли) банков и мобильных операторов. Помните, что передача своих персональных или финансовых данных неизвестным лицам ставит под угрозу ваши счета и денежные средства на них.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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