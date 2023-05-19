НБУ представил памятную монету «Сили підтримки Збройних Сил України» — Finance.ua

НБУ представил памятную монету «Сили підтримки Збройних Сил України» Сегодня 17:10

НБУ представил памятную монету «Сили підтримки Збройних Сил України»

В Национальном банке презентовали ролик обращающихся памятных монет «Сили підтримки Збройних Сил України».

Об этом сообщает НБУ.

Монета посвящена отдельному роду сил обороны Вооруженных сил Украины — Силам поддержки, на который возлагается оперативное обеспечение инженерной поддержки, радиационной, химической и биологической защиты, топографического и гидрометеорологического обеспечения войск.

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Отмечается, что в каждый ролик, упакованный в тематически стилизованный сувенирный пакет, входит 25 монет номиналом 10 гривен.

Объявленный тираж составляет 20 тысяч штук.

Напомним, что Национальный банк продолжает выпуск серии памятных монет, посвященных возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника.

Фінансовий клуб По материалам:

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