НБУ ввел в обращение новую памятную монету — Finance.ua

НБУ ввел в обращение новую памятную монету Сегодня 11:16 — Казна и Политика

НБУ ввел в обращение новую памятную монету, Фото: НБУ

Национальный банк Украины 26 апреля 2023 ввел в обращение новую памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская».

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Монета номиналом 5 грн выпущена ко Дню памяти о Чернобыльской катастрофе. На аверсе монеты разместили малый Государственный Герб Украины, под ним изобразили надпись «Україна».

В центральной части — символическое «колесо жизни», что, как объясняют в НБУ, знаменует возрождение природы. Оно изображено в виде стилизованного международного знака «Радиационная угроза», окруженного листьями, вокруг которого животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения.

На зеркальном фоне надписи: «Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник», Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve.

На реверсе монеты на фоне пейзажа изобразили рысь, над которой слева на зеркальном фоне надписи: Рись/Євразійська/Eurasian lynx. Вверху — рысь и рысята. Рисунки для монеты создала художница Фандикова Наталия. Тираж монеты — 20 000.

«Памятная монета посвящена Рыси евразийской. 30-километровая зона отчуждения и зона безусловного отселения, на которой с 26 апреля 2016 года действует Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, превратились в своеобразный резерват для размножения не только типичных, но и редких краснокнижных представителей животного мира. Среди таких представителей вид, который не так просто встретить в дикой природе — рысь», — прокомментировали в НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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