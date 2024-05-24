НБУ представил новые памятные монеты (фото) — Finance.ua

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НБУ представил новые памятные монеты (фото)

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НБУ представил новые памятные монеты (фото)
НБУ представил новые памятные монеты (фото), Фото: НБУ
Национальный банк Украины представил памятные монеты «Орьнек. Крымскотатарский орнамент», посвященные традиционному орнаменту крымских татар — одного из коренных народов Украины.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Монета номиналом 10 гривен изготовлена ​​из серебра 925 пробы, категория качества чеканки — «пруф», масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, диаметр — 38,6 мм. Группа монеты — гладкая с углубленными надписями.
Монета номиналом 5 гривен изготовлена ​​из нейзильбера, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед». Группа монеты — рифленая.
Фото: НБУ
Фото: НБУ

Дизайн памятных монет

На аверсе монет в центре композиции изображена фигура крымскотатарской вышивальщицы нагишчи (nağışçı), очаровательной мастерицы, склонившейся над вышивальным станком кергеф (kergef). От нагишчи в разные стороны расцветают побеги орнамента, что символизирует непрерывность традиции, ее неустанное продолжение талантливыми потомками.
На реверсе монет на зеркальном фоне рельефно воспроизведен орнамент, олицетворяющий семейные ценности. В центре орнамента расположены взаимосвязанные элементы, отражающие глубокий символизм родственных связей. Эта семья состоит из символов мужчины, женщины и их общего дома. По обе стороны центральной вертикали расположены символы детей.
Фото: НБУ
Фото: НБУ
Автором эскиза памятных монет стала глава общественной организации «Алем» Эсма Аджиева, адаптацию дизайна осуществила Александра Кучинская.

Реализация монеты

Памятные монеты «Орьнек. Крымскотатарский орнамент» номиналом 10 гривен изготовлены из серебра тиражом до 7 500 штук, номиналом 5 гривен — из нейзильбера тиражом до 75 000 штук (в сувенирной упаковке).
Монеты будут постепенно реализовываться в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и банками-дистрибьюторами (их перечень указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка) по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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