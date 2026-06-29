НБУ предлагает изменить правила работы уполномоченных банков с запасами наличных денег
Какие изменения предлагает НБУ
- изменить требование обеспечения уполномоченными банками минимальной суммы запасов наличности Национального банка на хранении для оптимизации процесса расчета и упрощения процедуры контроля, в частности алгоритм расчета минимального среднемесячного остатка заменен на минимальный ежедневный фактический остаток запасов наличных;
- предусмотреть дополнительный вид транспортной тары (сейф-пакет) для вывоза наличных из запасов наличности на хранении в Национальный банк;
- определить порядок создания и заверения электронной подписью электронных копий документов, направляемых уполномоченным банком в Национальный банк;
- изменить подход к рассмотрению Национальным банком плана действий уполномоченного банка по непрерывной организации работы с запасами наличных денег на хранении в условиях наступления непредвиденных обстоятельств и/или чрезвычайных ситуаций и определить основные обязательные требования к содержанию такого плана;
- изменить срок предоставления уполномоченным банком информации относительно ориентировочных объемов получения наличных денег для вложения в запасы наличных денег на хранении на следующий месяц;
- отменить возможность страхования уполномоченным банком запасов наличных денег на хранении в случае превышения их максимального объема в одном хранилище;
- установить для уполномоченного банка максимальный лимит доли не пригодной к обращению наличности в запасах наличности на хранении в целом на банк.
Какие нормативные акты планируют изменить
- Положение о передаче запасов наличных денег на хранение в уполномоченные банки и проведение операций с ними, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 17 сентября 2021 года № 95, с изменениями;
- Положение о критериях и порядке отбора банков, которые могут привлекаться к хранению запасов наличных денег Национального банка Украины и осуществлению операций с ними, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 28 сентября 2016 года № 389, с изменениями.
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