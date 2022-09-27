НБУ передал банкам еще $100 миллионов и €20 миллионов наличными — Finance.ua

НБУ передал банкам еще $100 миллионов и €20 миллионов наличными
Национальный банк провел очередные операции по обмену наличного доллара на безналичный на сумму 100 млн долларов США и обмен наличного евро на безналичный на сумму 20 млн евро.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
«Национальный банк Украины в очередной раз провел операции с системно важными банками по обмену наличной валюты на безналичную для подкрепления касс банков. К обмену НБУ предложил 100 млн долл. США и 100 млн евро», — говорится в сообщении.
Результаты операций:
- по обмену долларов США: участие принял один из 14 системно важных банков. Была востребована вся сумма;
- по обмену евро: участие принял также один из 14 системно важных, обменявший 20 млн евро.
Как пояснили в Нацбанке, такие операции осуществляются для решения проблемы с временной нехваткой наличной иностранной валюты в кассах отдельных банков, возникшей из-за ситуативных логистических трудностей с доставкой валюты из-за границы.
«Меры по подкреплению касс банков наличной валютой уже имели эффект. Проблема с нехваткой наличной валюты в кассах отдельных банков постепенно решается, о чем, в частности, свидетельствует уменьшение количества банков — участников таких операций», — добавили в НБУ.
В целом по сравнению с началом сентября остатки наличных денег в кассах банков существенно увеличились, и банки начинают активнее удовлетворять спрос граждан в наличной валюте.
Справка Finance.ua:
- Национальный банк 7 сентября провел первую операцию по обмену наличного доллара на безналичный. НБУ предложил 100 млн долларов США наличными, и фактически вся сумма была выбрана банками.
- Национальный банк Украины будет проводить операции по обмену наличной валюты на безналичную, пока это будет необходимо, а также рекомендует банкам увеличить объемы завоза наличной валюты, чтобы сделать невозможным возникновение подобных трудностей в будущем.
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