НБУ ожидает валютные свопы с Европой и США — Finance.ua

НБУ ожидает валютные свопы с Европой и США

Сегодня 09:13 — Казна и Политика

НБУ ожидает валютные свопы с Европой и США

НБУ ожидает решения европейских центробанков об открытии своп-линий.

Об этом сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко в интервью международной организации Toronto Center

Также НБУ ведет переговоры по свопам с Федеральной резервной системой США. По словам Шевченко, привлеченные средства помогут увеличить золотовалютные резервы Украины.

Глава Национального банка добавил, что некоторые финучреждения блокируют денежные переводы в Украину, в частности из-за непонимания ситуации в банковской системе Украины.

«‎Мы просим международное банковское сообщество обеспечить условия для осуществления денежных переводов в Украину, поскольку стабильная работа финсистемы и удовлетворение потребностей населения остается главным приоритетом для Нацбанка», — отметил он.

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