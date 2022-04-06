НБУ ожидает валютные свопы с Европой и США — Finance.ua
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НБУ ожидает валютные свопы с Европой и США

Сегодня 09:13Казна и Политика
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НБУ ожидает валютные свопы с Европой и СШАНБУ ожидает валютные свопы с Европой и США
НБУ ожидает решения европейских центробанков об открытии своп-линий.
Об этом сообщил глава Нацбанка Кирилл Шевченко в интервью международной организации Toronto Center.
Также НБУ ведет переговоры по свопам с Федеральной резервной системой США. По словам Шевченко, привлеченные средства помогут увеличить золотовалютные резервы Украины.
Глава Национального банка добавил, что некоторые финучреждения блокируют денежные переводы в Украину, в частности из-за непонимания ситуации в банковской системе Украины.
«‎Мы просим международное банковское сообщество обеспечить условия для осуществления денежных переводов в Украину, поскольку стабильная работа финсистемы и удовлетворение потребностей населения остается главным приоритетом для Нацбанка», — отметил он.
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По материалам: Фінансовий клуб
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