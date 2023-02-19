НБУ ожидает, что в этом году из Украины также выедет больше людей, чем вернется — Finance.ua

НБУ ожидает, что в этом году из Украины также выедет больше людей, чем вернется
В Национальном банке ожидают, что в 2023 году продолжится чистый выезд украинцев за границу, и только в следующем году в страну вернется больше людей, чем выедет.
Об этом заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук рассказал в интервью ЭП.
По словам Николайчука, в сценариях на 2023 год регулятор закладывает «небольшой по сравнению с 2022 годом чистый отъезд украинцев за границу».
«Ожидаем, что выедут на 400 тысяч граждан больше, чем вернутся», — отметил он и уточнил, что это связано с ситуацией в энергетике, которая усложняет условия проживания в отдельных регионах, и с более высокими рисками безопасности.
В последующие годы по мере снижения рисков безопасности регулятор ожидает, что мигранты понемногу будут возвращаться. В то же время этот процесс будет постепенным и будет определяться условиями жизнедеятельности людей в Украине.
В частности, прогноз НБУ предусматривает, что в 2024 году в Украину вернутся на 800 тысяч граждан больше, чем выедут за границу.
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