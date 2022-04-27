НБУ отрицает наличие массовых обращений по поводу проблем с поступлением платежей из-за границы — Finance.ua

Национальный банк Украины (НБУ) не получал массовых обращений от украинских компаний по поводу проблемы с поступлением платежей из-за границы, сообщила пресс-служба регулятора.
«В Национальный банк не поступало массовых обращений от украинских компаний относительно проблем с поступлениями платежей из-за границы», — сообщила пресс-служба банка агентству «Интерфакс-Украина» в среду.
Как сообщалось, украинские производители жалуются на проблемы с платежами через SWIFT. В частности, указанные жалобы поступают от компаний в Донецкой и Луганской областях, поэтому те вынуждены перерегистрироваться в другие украинские регионы.