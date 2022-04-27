НБУ отрицает наличие массовых обращений по поводу проблем с поступлением платежей из-за границы — Finance.ua

НБУ отрицает наличие массовых обращений по поводу проблем с поступлением платежей из-за границы

Сегодня 13:10 — Казна и Политика

Национальный банк Украины (НБУ) не получал массовых обращений от украинских компаний по поводу проблемы с поступлением платежей из-за границы, сообщила пресс-служба регулятора.

«В Национальный банк не поступало массовых обращений от украинских компаний относительно проблем с поступлениями платежей из-за границы», — сообщила пресс-служба банка агентству «Интерфакс-Украина» в среду.

Как сообщалось, украинские производители жалуются на проблемы с платежами через SWIFT. В частности, указанные жалобы поступают от компаний в Донецкой и Луганской областях, поэтому те вынуждены перерегистрироваться в другие украинские регионы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.