НБУ отменил регистрацию платежной системы LEO — Finance.ua

НБУ отменил регистрацию платежной системы LEO Сегодня 11:36

Национальный банк Украины отменил регистрацию международной платежной системы LEO и исключил информацию об этой платежной системе из Реестра платежной инфраструктуры.

Такое решение принято 20 марта в связи с применением санкций СНБО в ООО «ФК ЛЕО», являющееся оператором этой платежной системы, сообщает пресс-служба регулятора.

«Соответственно, международная платежная система LEO должна прекратить предоставление услуг и завершить взаиморасчеты по проведенным в системе переводам согласно правилам платежной системы и соответствующих договоров», — сообщили в НБУ.

Платежная система LEO была зарегистрирована Национальным банком в январе 2017 года как внутригосударственная, в апреле 2019 года она приобрела статус международной платежной системы.

Из-за отмены регистрации международной платежной системы LEO Национальный банк также отменяет регистрацию 21 ее участника, среди которых один банк-резидент (АО «Скай банк»), два небанковских учреждения-нерезидента и 18 небанковских финансовых учреждений.

ООО «ФК ЛЕО» принадлежит Алёне Шевцовой, которая также указана директором компании. Она также была акционером «Айбокс Банка», который Национальный банк лишил лицензии из-за причастности к преступной схеме уклонения от уплаты налогов игровым бизнесом.

Фінансовий клуб По материалам:

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