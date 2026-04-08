НБУ оштрафовал Креди Агриколь Банк и 5 компаний в марте

НБУ за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного законодательства в марте 2026 года применил к одному банку и пяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия.

Об этом говорится в сообщении НБУ

В частности, НБУ оштрафовал Креди Агриколь Банк на 300 тысяч гривен.

ООО «ФК «Альянс капитал групп» было оштрафовано на 1 млн гривен, ООО «ФК «Герц — на 612 тыс. гривен,

ООО «ФК «Тайгер инвест» — на 400 тыс. гривен,

ЧАО «УФГ» — на 85 тыс. гривен

ЧАО «УФГ» — на 1,7 тыс. гривен.

Количество участников небанковского финансового рынка в феврале 2026 года уменьшилось на восемь учреждений — до 761, а количество банков, имеющих лицензию, в феврале — 60.

