НБУ оштрафовал Креди Агриколь Банк и 5 компаний в марте
НБУ за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного законодательства в марте 2026 года применил к одному банку и пяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В частности, НБУ оштрафовал Креди Агриколь Банк на 300 тысяч гривен.
ООО «ФК «Альянс капитал групп» было оштрафовано на 1 млн гривен, ООО «ФК «Герц — на 612 тыс. гривен,
ООО «ФК «Тайгер инвест» — на 400 тыс. гривен,
ЧАО «УФГ» — на 85 тыс. гривен
ЧАО «УФГ» — на 1,7 тыс. гривен.
Количество участников небанковского финансового рынка в феврале 2026 года уменьшилось на восемь учреждений — до 761, а количество банков, имеющих лицензию, в феврале — 60.
