НБУ оштрафовал Креди Агриколь Банк и 5 компаний в марте

НБУ за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного законодательства в марте 2026 года применил к одному банку и пяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В частности, НБУ оштрафовал Креди Агриколь Банк на 300 тысяч гривен.
ООО «ФК «Альянс капитал групп» было оштрафовано на 1 млн гривен, ООО «ФК «Герц — на 612 тыс. гривен,
ООО «ФК «Тайгер инвест» — на 400 тыс. гривен,
ЧАО «УФГ» — на 85 тыс. гривен
ЧАО «УФГ» — на 1,7 тыс. гривен.
Количество участников небанковского финансового рынка в феврале 2026 года уменьшилось на восемь учреждений — до 761, а количество банков, имеющих лицензию, в феврале — 60.
Українські Новини
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
