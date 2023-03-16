НБУ определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры — Finance.ua

НБУ определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

НБУ определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры

Национальный банк по результатам мониторинга деятельности платежных систем в 2022 году определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, стала система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.

К категории важных платежных систем отнесены:

«МастерКард», MasterCard International Incorporated, США;

«Visa», Международная ассоциация обслуживания Visa, США;

«NovaPay», ООО «НоваПэй», Украина;

«Финансовый мир», ООО «Украинская платежная система», Украина;

«Почтовый перевод», АО «Укрпочта», Украина.

Кроме того, по итогам деятельности в 2022 году впервые определены важные участники платежных систем.

Так, в список важных участников системно важных и важных платежных систем вошли:

ПриватБанк (СЭП НБУ, Mastercard, Visa);

ООО «ФК «Контрактовый Дом» («Финансовый мир»);

ООО «Универсальные платежные решения» («Финансовый мир»).

Также по результатам мониторинга за 2022 год определены три важных оператора услуг платежной инфраструктуры: ЧАО «Украинский процессинговый центр», ООО «Эйси Диси Процессинг» и ООО «ТАС Линк».

Распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности осуществляется регулятором в соответствии с международной практикой для повышения их надежности и эффективности, а также приведения их деятельности в соответствие с международными стандартами оверсайта. Так, к объектам платежной инфраструктуры, отнесенным к категориям важности, Национальный банк устанавливает усиленные требования в части управления и организации деятельности, доступа и участия в платежной системе, системы управления рисками, окончательности расчетов, обеспечения киберустойчивости и непрерывности деятельности.

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