НБУ определил дополнительные требования для договоров о платежных услугах — Finance.ua

НБУ определил дополнительные требования для договоров о платежных услугах Вчера 15:16 — Финтех и Карты

НБУ определил дополнительные требования для договоров о платежных услугах

Национальный банк Украины определил дополнительные требования к договорам о предоставлении финансовых платежных услуг, заключенным небанковскими поставщиками платежных услуг и банками с потребителями, в рамках реализации норм Закона «О платежных услугах».

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Определенные требования призваны обеспечить защиту прав и интересов потребителей при заключении договоров о предоставлении платежных услуг. Кроме того, они будут способствовать полноте раскрытия информации об условиях предоставления финансовых платежных услуг при заключении соответствующих договоров, как действующими участниками платежного рынка, так и новыми игроками.

Национальный банк предусмотрел дополнительные требования, касающиеся:

содержания договора о предоставлении финансовых платежных услуг;

прав и обязанностей потребителя и поставщика платежных услуг;

недобросовестных условий договора с целью их предотвращения;

экземпляра договора, заключаемого в виде электронного документа.

Для небанковских поставщиков платежных услуг отдельно указаны технические требования к договорам (способ изложения текста договора).

Постановления вступают в силу 30 ноября 2022 года. Для всех участников платежного рынка постановлениями предусмотрен переходный период 3 месяца для приведения своих договоров в соответствие с требованиями Национального банка.

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