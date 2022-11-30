НБУ определил дополнительные требования для договоров о платежных услугах — Finance.ua

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НБУ определил дополнительные требования для договоров о платежных услугах

Финтех и Карты
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НБУ определил дополнительные требования для договоров о платежных услугах
НБУ определил дополнительные требования для договоров о платежных услугах
Национальный банк Украины определил дополнительные требования к договорам о предоставлении финансовых платежных услуг, заключенным небанковскими поставщиками платежных услуг и банками с потребителями, в рамках реализации норм Закона «О платежных услугах».
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Определенные требования призваны обеспечить защиту прав и интересов потребителей при заключении договоров о предоставлении платежных услуг. Кроме того, они будут способствовать полноте раскрытия информации об условиях предоставления финансовых платежных услуг при заключении соответствующих договоров, как действующими участниками платежного рынка, так и новыми игроками.
Национальный банк предусмотрел дополнительные требования, касающиеся:
  • содержания договора о предоставлении финансовых платежных услуг;
  • прав и обязанностей потребителя и поставщика платежных услуг;
  • недобросовестных условий договора с целью их предотвращения;
  • экземпляра договора, заключаемого в виде электронного документа.
Для небанковских поставщиков платежных услуг отдельно указаны технические требования к договорам (способ изложения текста договора).
Постановления вступают в силу 30 ноября 2022 года. Для всех участников платежного рынка постановлениями предусмотрен переходный период 3 месяца для приведения своих договоров в соответствие с требованиями Национального банка.
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По материалам:
Finance.ua
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