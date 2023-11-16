НБУ оценил устойчивость 20 крупнейших банков — Finance.ua

НБУ оценил устойчивость 20 крупнейших банков Сегодня 14:00 — Фондовый рынок

Банковская система Украины остается устойчивой. Данные НБУ свидетельствуют, что дополнительный капитал нужен нескольким финансовым учреждениям.

Об этом сообщает Обзор банковского сектора НБУ (III квартал 2023 г.).

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«Предварительные результаты оценки устойчивости банков в нынешнем году оптимистичны: умеренная потребность в капитале может возникнуть только у нескольких учреждений», — говорится в обзоре.

Учитывая это, а также текущее состояние сектора, НБУ возобновляет ранее приостановленные и вводит новые регуляторные требования к банкам.

«Наличного запаса капитала большинства банков будет достаточно для комфортного выполнения требований, несмотря на ожидаемое введение временного дополнительного налога на прибыль банков», — говорится в обзоре.

Напомним, Национальный банк Украины в апреле приступил к оценке устойчивости банков и банковской системы, которая в условиях военного времени будет иметь ряд особенностей.

В 2023 году оценку будут проходить 20 банков. Это финучреждения, являющиеся лидерами по совокупности активов, депозитов и кредитов физических лиц. Общий размер чистых активов этих банков составляет более 90% активов банковской системы.

Проведение оценки текущей ситуации в банковской системе и получение информации для определения приоритетов банковского надзора предусмотрено Меморандумом с Международным валютным фондом об экономической и финансовой политике от 24 марта 2023 года.

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