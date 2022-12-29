НБУ оценил ситуацию на валютном рынке в конце 2022 года — Finance.ua
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НБУ оценил ситуацию на валютном рынке в конце 2022 года

Валюта
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НБУ оценил ситуацию на валютном рынке в конце 2022 года
НБУ оценил ситуацию на валютном рынке в конце 2022 года
Валютный рынок Украины все еще не способен самостоятельно сбалансироваться. Спрос на валюту со стороны бизнеса и населения остается высоким.
Об этом свидетельствует «Отчет о финансовой стабильности» Национального банка.
«Поэтому НБУ будет в дальнейшем компенсировать дефицит валюты на нем и сохранять политику фиксированного обменного курса», — говорится в обзоре.
График: НБУ
График: НБУ
В то же время благодаря беспрецедентной помощи от партнеров международные резервы по состоянию на конец ноября уже превысили довоенный уровень и достигли 28 млрд долларов. Этот уровень покрывает три с половиной месяца будущего импорта. Дальнейшее поступление международной помощи позволит поддерживать резервы на достаточном уровне, отмечается в отчете.
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В НБУ напомнили, что значительные разрывы платежного баланса и неритмичное поступление международной помощи в первой половине года обусловили потребность в корректировке валютного курса. Официальный обменный курс гривны по отношению к доллару был снижен на 25% в конце июля до 36,6 гривны за доллар.
«Это решение вместе с корректировкой валютных ограничений, постепенным ростом рыночных ставок в ответ на июньское повышение учетной ставки, запуском „зернового коридора“ ослабили давление на валютном рынке. Следовательно, объемы интервенций НБУ сократились», — добавили в НБУ.
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График: НБУ
График: НБУ

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
РБК-Україна
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