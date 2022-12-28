Спрос продолжает доминировать: Данилишин прокомментировал ситуацию на валютном рынке — Finance.ua

Спрос продолжает доминировать: Данилишин прокомментировал ситуацию на валютном рынке Сегодня 21:03 — Валюта

Спрос продолжает доминировать: Данилишин прокомментировал ситуацию на валютном рынке

На межбанковском валютном рынке продолжает доминировать спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков. Это обуславливает необходимость в проведении Национальным банком валютных интервенций для сбалансирования рынка.

Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

По его словам, на прошлой неделе объем чистой продажи иностранной валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке составил 441 млн долларов США, а с начала года — более 23 млрд долларов США.

Почему спрос на валюту увеличивается?

Увеличению спроса на иностранную валюту способствует расширение дефицита внешней торговли.

Так, несмотря на профицит текущего счета платежного баланса, который за десять месяцев 2022 года составлял почти 8 млрд долларов США, дефицит внешней торговли как товарами, так и услугами в октябре продолжал расти, превысив за январь-октябрь 2022 года 10 млрд долларов США по торговле товарами и 7 млрд долларов США — по торговле услугами.

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Существенную поддержку платежному балансу продолжают обеспечивать устойчивые поступления по оплате труда украинцев за рубежом (11,8 млрд долларов США за 10 мес. 2022 года) и поступление международной помощи в сектор общегосударственного управления (11,7 млрд долларов США за 10 мес. 2022 года).

Финансовая помощь

«Важным фактором поддержания сбалансированности валютного рынка является поступление международной финансовой помощи», — говорит Данилишин.

Так, в декабре в Государственный бюджет Украины поступили гранты в размере 2 млрд дол. США из Соединенных Штатов Америки. Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на обеспечение пенсионных выплат и зарплат работникам гражданской защиты, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

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Украина также получила от Канады 500 млн канадских долларов (экв. 367 млн долларов США). Общая сумма кредита, предоставляемого на льготных условиях через административный счет Международного валютного фонда, составляет 1,95 млрд канадских долларов (экв. 1,432 млрд долларов США).

На прошлой неделе было подписано Соглашение о предоставлении Украине четвертого дополнительного финансирования в рамках реализации проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине». Кредитные средства на сумму 500 млн долларов США будут предоставлены на льготных условиях под гарантии Великобритании: срок погашения кредита — 18,5 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка — 0,25% годовых.

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