НБУ обжаловал взыскание около 129 миллионов в пользу Радикал Банка — Finance.ua

НБУ обжаловал взыскание около 129 миллионов в пользу Радикал Банка
Верховный Суд отменил решение судов предыдущих инстанций и признал безосновательным взыскание с НБУ 128,9 млн грн в пользу акционера Радикал Банка.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что постановление Верховного Суда окончательное и обжалованию не подлежит.
«Национальный банк всегда был уверен в своей правовой позиции в этом вопросе, а непредвзятое рассмотрение дела Верховным судом и его решение является дополнительным подтверждением законности действий регулятора», — отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.
В 2018 году акционер ПАО «РАДИКАЛ БАНК» обратился с иском в Национальный банк Украины о возмещении имущественного ущерба.
В январе 2020 года Хозяйственный суд Киева решил удовлетворить исковые требования акционера банка и взыскать с Национального банка в пользу ООО «Промышленная инновационная компания» имущественный ущерб в размере 128 942 532 грн.
В сентябре того же года Северный апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда города Киева от 21 января 2020 года.
В июле 2015 года НБУ принял решение об отнесении Радикал Банка к категории неплатежеспособных за однократное грубое нарушение законодательства в сфере наличного обращения, что представляло угрозу для интересов вкладчиков или других кредиторов банка.
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