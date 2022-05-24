НБУ обязал банки предоставлять больше информации о критическом импорте — Finance.ua
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НБУ обязал банки предоставлять больше информации о критическом импорте

Сегодня 19:27Казна и Политика
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НБУ обязал банки предоставлять больше информации о критическом импортеНБУ обязал банки предоставлять больше информации о критическом импорте
Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки до 16:00 27 мая предоставить на почту регулятора обновленную и расширенную информации о критическом импорте за период с начала войны по 26 мая.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Согласно сообщению, НБУ обязывает банки информировать о договорах в случае выявления в них признаков сокрытия реального бенефициара — резидента рф, изменений в участниках финоперации с целью снятия средств резидента рф, а также маскировки избегания санкций к российским гражданам, путем использования контролируемых рф резидентов других стран, в том числе республики беларусь.
Указывается, что в дальнейшем банки будут подавать соответствующую информацию за текущую неделю и последний рабочий день предыдущей недели каждую пятницу а 16:00.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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