НБУ обновил требования к финансовому рынку: изменения с июля — Finance.ua

НБУ обновил требования к финансовому рынку: изменения с июля
С 1 января 2024 вступили в силу некоторые изменения для финансовых компаний, требующие от них существенных действий.
Подробно о том, на что стоит обратить внимание игрокам финансового рынка, рассказал директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений Национального Банка Украины Сергей Савчук на состоявшейся 16 февраля в Киеве конференции FinYear.
По его словам, учреждения должны провести все в соответствии с этими требованиями до 1 июля 2024 года.
Итак, среди новых ключевых требований НБУ:
- Повышение требований к минимальному размеру собственного капитала.
- Введение норматива левериджа.
- Новые авторизационные условия.
- Требования к системе управления финансовыми компаниями.
- Новая отчетность.
Финансовая компания — финансовое учреждение, которое имеет лицензию на деятельность финансовой компании и на основании лицензии вправе предоставлять один или несколько видов финансовых услуг.
Виды финансовых услуг, которые могут быть включены в лицензию:
- предоставление средств и банковских металлов в кредит;
- предоставление гарантий;
- факторинг;
- финансовый лизинг;
- торговля валютными ценностями;
- финансовые платежные услуги по переводу средств без открытия счета и/или осуществления эквайринга платежных инструментов.
Что нужно учитывать финкомпаниям в 2024 году
1. Достаточно существенное повышение требований относительно собственного капитала
То, как увеличатся требования к минимальному размеру собственного капитала, зависит от вида деятельности финансовой компании.
«В итоге для компаний, предоставляющих гарантии, минимальный размер собственного капитала растет с 10 до 20 млн грн.
Весьма существенные изменения произойдут и в сегменте обмена валют — вместо сегодняшних 3 млн грн станет 15 млн грн. На самом деле очень многие участники рынка уже отвечают этим требованиям, потому что сейчас действует формула, которая предусматривает агрегацию, в зависимости от количества пунктов обмена валют", — рассказывает Савчук.
Что касается других финансовых компаний, то все зависит от количества предоставляемых ими услуг. Если по старому законодательству минимальный размер собственного капитала стартовал от 3 млн грн, то с 1 июля этого года при условии, что финкомпания предоставляет одну финансовую услугу, размер будет стартовать от 10 млн грн.
2. Норматив левериджа
Цель введения этого норматива — сбалансировать использование собственных и привлеченных средств.
«Я думаю, не секрет, что для многих финансовых компаний стабильна ситуация, когда компания имеет минимальный собственный капитал 3 млн грн, а все остальное — это возвратная и безвозвратная финансовая помощь. Компания может иметь сеть по всей Украине, присутствовать в каждом областном центре, но ее основные деньги — это возвратная и безвозвратная финансовая помощь. Такая история с точки зрения репрезентативности и публичности — это не очень правильно, поэтому мы проанализировали международный опыт, и ответом на это стал норматив левериджа, который с июля должен составлять не менее 3%», — отметил представитель НБУ.
Обязанности финансовой компании:
- ежедневно рассчитывать размер собственного капитала и норматив левериджа, а также ежедневно выполнять требования по достаточности собственного капитала и значению норматива левериджа;
- хранить в учетной системе информацию о рассчитанных значениях собственного капитала и норматива левериджа не менее трех лет;
- сообщать НБУ о нарушении пруденциальных требований.
3. Новое положение об авторизации: базовые требования
С 1 января 2024 г. внедрены обновленные авторизационные требования к предоставлятелям финансовых услуг.
Что изменилось? Финансовая компания должна в течение всего срока действия лицензии отвечать следующим требованиям:
- иметь компьютерную технику, учетную систему и программное обеспечение, позволяющие обеспечить ведение учета и регистрацию операций по предоставлению финансовых услуг в электронном виде, а также выполнение требований по представлению в национальный банк информации и отчетности;
- вести учет заключенных договоров по предоставлению финансовых услуг с приложениями и дополнительными соглашениями, которые обязана хранить не менее 5 лет после истечения срока действия договора и/или до полного выполнения обязательств по такому договору;
- обеспечить хранение денежных средств, банковских металлов и документов, включая договоры о предоставлении финансовых услуг и иметь необходимые средства безопасности (сейфы для хранения денежных средств, охранную и пожарную сигнализации и/или соответствующую охрану), оборудованные рабочие места кассиров в соответствии с законодательством.
Требования к системе внутреннего контроля к финансовым компаниям, осуществляющим торговлю валютными ценностями
Система внутреннего контроля финансовой компании должна быть построена с учетом принципа «три линии защиты» и включать следующие компоненты:
- контрольную среду в финансовой компании;
- оценку операционных и комплаенс-рисков;
- контрольную деятельность (в том числе включать требования к системе отчетности пунктов обмена валюты перед финансовой компанией об инцидентах);
- контроль за информационными потоками и коммуникациями;
- мониторинг эффективности системы внутреннего контроля.
Также, по словам Савчука, дополнительно к концу 2024 года планируется утвердить комплексное положение о системе управления для финансовых компаний, включающее требования по построению системы управления рисками, системы внутреннего контроля и системы корпоративного управления.
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