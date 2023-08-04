НБУ обновил макроэкономический прогноз с расчетом на существенное снижение рисков безопасности в 2024 году — Finance.ua

НБУ обновил макроэкономический прогноз с расчетом на существенное снижение рисков безопасности в 2024 году Сегодня 21:00 — Валюта

Инфляция в Украине и дальше будет замедляться, а восстановление экономики ускорится, поскольку с середины 2024 года можно ожидать существенного снижения рисков безопасности.

Такой анализ и прогноз макроэкономической ситуации опубликован в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за июль 2023 года.

«В 2023 году инфляция снизится до 10,6%, а реальный ВВП вырастет на 2,9%. В последующие годы инфляция будет в дальнейшем замедляться, а восстановление экономики ускорится. Этот сценарий основывается на предположении о существенном снижении рисков безопасности с середины 2024 года», — отмечают в Нацбанке.

Как уточняет регулятор, в этих расчетах учтены последствия теракта рф на Каховской ГЭС и прекращение работы «зернового коридора».

Инфляция будет снижаться в течение 2023−2025 годов.

Потребительская инфляция в 2023 году замедлится до 10,6%, а базовая — ниже 9%. Этому в значительной степени поспособствуют меры НБУ по обеспечению устойчивости валютного рынка, а также фиксация основных тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Большое влияние будет иметь и общее снижение мировых цен.

Зато более быстрому замедлению инфляции помешают последствия подрыва Каховской ГЭС, что, в частности, отрицательно скажется на урожаях отдельных овощей и фруктов. Кроме того, на потребительские цены повлияет и возврат довоенного уровня налогообложения горючего.

Инфляция продолжит замедляться в последующие годы. После снижения рисков безопасности ожидается налаживание более эффективных логистических маршрутов и восстановление производственных мощностей. Это будет способствовать уменьшению издержек бизнеса и росту предложения товаров, в том числе продовольствия. В результате потребительская инфляция в 2024 году снизится до 8,5%, а базовая — до 7%.

Сохранение сравнительно жестких монетарных условий приблизит инфляцию к верхнему пределу целевого диапазона НБУ 5% ±1 п. п. в 2025 году, в то же время базовая инфляция снизится до около 3%. В послевоенный период основной вклад в общую инфляцию будет иметь корректировку административных цен и тарифов, которая, однако, будет поэтапной и будет сопровождаться расширением социальной поддержки населения.

Восстановление экономики будет продолжаться, несмотря на вызовы войны.

НБУ улучшил прогноз по росту реального ВВП в 2023 году до 2,9% (с 2,0% в апрельском Инфляционном отчете). Это объясняется устойчивостью населения и бизнеса к вызовам войны, более стремительным восстановлением внутреннего спроса и пересмотром повышения оценки урожаев.

Рост экономики ускорится после снижения рисков безопасности — до 3,5% в 2024 году и 6,8% в 2025 году. Этому будут способствовать восстановление экспортной логистики в Черном море, улучшение деловых и потребительских настроений, а также стимулирующая фискальная политика. В то же время оценка роста в 2024 году была ухудшена по сравнению с предыдущим прогнозом из-за более длительного периода высоких рисков безопасности.

Экономика и дальше будет находиться ниже своего потенциального уровня. Среди причин этого довольно медленные процессы оживления рынка труда, восстановления производственных мощностей и возвращения экспортеров на утраченные рынки сбыта.

Економічна Правда По материалам:

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