НБУ назвал причины улучшения ситуации на валютном рынке и укрепления гривны — Finance.ua
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НБУ назвал причины улучшения ситуации на валютном рынке и укрепления гривны

Валюта
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НБУ назвал причины улучшения ситуации на валютном рынке и укрепления гривны
НБУ назвал причины улучшения ситуации на валютном рынке и укрепления гривны
Ситуация на валютном рынке в Украине стабилизировалась. Этому способствовали действия НБУ, увеличение поступлений экспорта и международной помощи Украине.
Об этом свидетельствует «Инфляционный отчет» Национального банка (октябрь 2022 года).
Как отметили в НБУ, нагнетание негативной информационной среды из-за агрессивных заявлений и террористических действий рф на фоне сохранения дефицита наличной иностранной валюты привело к ситуативному росту спроса и формированию девальвационного давления на наличном валютном рынке в сентябре.
График: НБУ
График: НБУ
Однако в дальнейшем ситуация улучшалась. «В частности, операции по подкреплению банков наличным долларом и евро, увеличение возможности гражданам покупать валюту с последующим вложением ее на депозит и увеличение объема наличной валюты, который банк может предложить населению, ослабили давление на наличном рынке», — говорится в отчете.
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В третьем квартале НБУ продолжал осуществлять валютные интервенции для поддержания курсовой стабильности и обеспечения устойчивости экономики. Однако чистая продажа иностранной валюты сократилась по сравнению с ІІ кварталом до 5,3 млрд долларов (с 9,5 млрд долларов).
Кроме корректировки официального курса гривны этому способствовали увеличения предложения со стороны аграрного сектора благодаря работе «зернового коридора», более низкие объемы покупки валюты импортерами энергоресурсов, а также значительные объемы продаж иностранной валюты правительством на межбанковском валютном рынке.
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Дополнительное стабилизирующее влияние для межбанковского валютного рынка оказало уменьшение объемов монетизации бюджета до 30 млрд грн в месяц в июле-сентябре (со 105 млрд грн в июне), говорится в отчете НБУ.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
РБК-Україна
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