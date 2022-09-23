НБУ назвал драйвер страхового бизнеса в первом полугодии — Finance.ua

НБУ назвал драйвер страхового бизнеса в первом полугодии
По состоянию на 1 сентября 2022 года на рынке работает 140 страховщиков, 13 из которых — компании по страхованию жизни. С начала войны с рынка ушло пять страховщиков-участников сегмента non-life.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Общий объем активов страховщиков по сравнению с началом года (до военной агрессии) почти не изменился и составил 65,7 млрд грн. Не снизился ни размер приемлемых активов, ни объем сформированных страховых резервов (36,6 млрд грн).
В течение действия военного положения страховщики нарастили объемы ликвидных активов — с 14,9 млрд грн до 17,2 млрд грн.
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Общие подписанные премии в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 28% и составили 17,6 млрд грн.
Объемы выплаченных страховых выплат и возмещений упали в сегменте non-life (на 32%). Уровень выплат составил 34% и не изменился.
Динамика показателей за последние четыре квартала 2022 года свидетельствует о том, что наибольший спад объемов деятельности пришелся на конец І квартала 2022 года.
Во ІІ квартале падение продолжилось, но оно было менее стремительным — страховщики смогли наладить работу в условиях войны.
Драйвером поддержки страхового бизнеса стала «Зеленая карта». За период войны этот вид страхования вырос на 76%. Если по состоянию на 1 июля 2021 года в структуре страхового портфеля этот вид страхования составил 0,9 млрд грн, то на 1 июля 2022 года — 1,5 млрд грн.
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В первом полугодии 2022 года в Украине 44% (7,6 млрд грн) страховых премий составило автострахование («автогражданка», «Зеленая карта», каско). Интересно, что из-за уменьшения объемов предоставленных услуг доля этих видов страхования в портфеле даже увеличилась. В первом полугодии 2021 г. она составляла 36% (8,9 млрд грн).
Дальнейшие действия регулятора
Для поддержания положительных тенденций, которые сформировались на рынке, Национальный банк будет следить за соблюдением страховщиками требований к надлежащему и своевременному раскрытию информации о своем финансовом состоянии, обязательных финансовых нормативов, а также надлежащим выполнением страховщиками обязательств по заключенным договорам страхования.
Кроме того, будет производиться оперативный мониторинг критических показателей деятельности страховщиков и будут проводиться специализированные исследования рынка.
«Рынок страхования достойно проходит испытание войной. Она стала катализатором, который показал реальное положение дел каждого страховщика. Финансово устойчивые компании продолжили свою деятельность, настроили работу и обеспечили исполнение своих обязательств перед потребителями. Такие компании доказали свою жизнеспособность и готовы работать на рынке и дальше, даже в условиях войны», — сказал заместитель главы НБУ Ярослав Матузка.
Какие страховые выплаты можно получить во время войны 🧐
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