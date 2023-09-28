НБУ напоминает, что не будут принимать некоторые купюры и монеты: на обмен — три дня (фото) Сегодня 12:01

что осталось три дня, чтобы обменять мелкие монеты и банкноты гривны старых образцов до 2003 года, которые изымаются из наличного обращения. Национальный банк напоминает , чтобы обменять мелкие монеты и банкноты гривны старых образцов до 2003 года, которые изымаются из наличного обращения.

Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.

Произвести их обмен можно до 30 сентября 2023 года включительно. После этого они уже не будут обмениваться.

Куда обращаться?

В Национальный банк Украины:

в Киеве: Контрактовая пл., 2А;

в Днепре: ул. Воскресенская, 13;

во Львове: ул. Коперника, 4;

в Одессе: ул. Ришельевская, 8;

в Харькове: Театральная пл., 1;

в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.

К уполномоченным банкам: АО Ощадбанк, АО КБ ПриватБанк , АО Райффайзен Банк, АО ПУМБ. Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно произвести обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков.

Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы за проведение такого обмена.

Справка Finance.ua:

напомним, что с 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения;

также с 1 октября 2020 года из оборота изымаются монеты номиналом 25 копеек и завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска;

решение об изъятии из наличного обращения — часть комплексного решения по оптимизации Национальным банком Украины номинального ряда банкнот и монет гривны. Это повысит защиту и качество денег и сделает наличные расчеты более комфортными и простыми.

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