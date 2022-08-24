НБУ "напечатал" еще 30 миллиардов для правительства — Finance.ua

НБУ "напечатал" еще 30 миллиардов для правительства Сегодня 11:16 — Валюта

Национальный банк провел эмиссию еще 30 млрд грн путем приобретения государственных облигаций у правительства.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, на понедельник портфель ОВГЗ Нацбанка составил 564,57 млрд грн против 559,57 млрд грн в пятницу, 19 августа. Во вторник, 23 августа, портфель вырос до 589,57 млрд грн.

Это свидетельствует о выкупе регулятором гособлигаций в понедельник на сумму 5 млрд. грн., а во вторник — еще на 25 млрд. грн. Всего за последнюю неделю регулятор «напечатал» 30 млрд грн.

Как в августе, так и в июле, регулятор проводил эмиссию гривни в значительно меньших объемах, чем в первые месяцы полномасштабной войны. К примеру, в июне НБУ «напечатал» более 100 млрд грн, а в апреле-мае — по 50 млрд грн.

Украинская экономика не способна профинансировать войну самостоятельно: падение ВВП на треть в 2022 году согласно прогнозу НБУ неизбежно влечет значительное падение налоговых поступлений в бюджет. В этих условиях у правительства есть два реалистичных пути наполнения бюджета: иностранная помощь или печать средств.

Економічна Правда По материалам:

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