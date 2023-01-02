НБУ: к чему готовиться украинцам в 2023 году — Finance.ua

НБУ: к чему готовиться украинцам в 2023 году Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Глава НБУ рассказал, что регулятор при прогнозировании инфляции на следующий год исходит из трех сценариев.

Первый сценарий подразумевает достаточно быстрое восстановление экономики.

«В этот сценарий заложено продолжение энергетического террора, однако и достаточно успешная защита воздушного пространства Украины и объектов критической инфраструктуры благодаря эффективной работе нашей противовоздушной обороны и ВСУ, а также оперативное восстановление поврежденных мощностей. Собственно, это та ситуация, которую мы видели на этой неделе», — заявил Андрей Пышный.

Дефицит электроэнергии при таком сценарии не должен превышать, по расчетам НБУ, 25%, и именно этот сценарий в центробанке рассматривают как базовый при прогнозировании, оценке возможных вариантов и наработке плана действий.

Негативные сценарии

Второй сценарий, на который ориентируется НБУ, предполагает медленное восстановление и более глубокое поражение критической энергетической инфраструктуры.

«Собственно, это те последствия, которые мы с вами могли наблюдать после атаки 23 ноября. В этой ситуации и продолжительность восстановления, и стоимость ремонтных работ и, соответственно, недоступность энергетических и передающих мощностей растут, а значит и возрастает дефицит», — рассказал Андрей Пышный.

Третий сценарий допускает серьезные разрушения с масштабными перебоями в энергосистеме. В Нацбанке надеются, что этого не допустят ВСУ и ПВО, поскольку такой сценарий имеет достаточно существенные драматические последствия для экономических процессов.

«По нашим оценкам, дефицит электроэнергии усилит инфляционное давление на 1-2 п/п в 2023 году в зависимости от того сценария, по которому будут развиваться события», — сообщил глава НБУ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УБР По материалам:

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