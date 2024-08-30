НБУ изменил свою организационную структуру с целью усиления надзора за финрынком — Finance.ua

НБУ изменил свою организационную структуру с целью усиления надзора за финрынком Сегодня 11:00 — Казна и Политика

НБУ изменил свою организационную структуру с целью усиления надзора за финрынком

Национальный банк Украины изменил свою организационную структуру с целью усиления надзора за финансовым рынком, в частности, по мониторингу связанных лиц.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Так, для повышения институциональной возможности регулятора было решено реорганизовать Отдел мониторинга связанных с банками лиц и создать на его базе Управление мониторинга связанных лиц.

Эти организационные изменения будут способствовать:

— повышению эффективности выполнения функций по мониторингу и определению лиц, связанных с банками;

— внедрение выполнения функций по мониторингу и надзору за связанными с небанковскими финансовыми учреждениями лицами.

В управление мониторинга связанных лиц передаются все функции, которые выполнял Отдел мониторинга связанных с банками лиц, а также управление будет выполнять новые функции, предусмотренные законодательством Украины и осуществлять, в частности:

— выявление при осуществлении надзора за банками и небанковскими финансовыми учреждениями признаков связанности и оснований определения лиц, связанными с банками и небанковскими финансовыми учреждениями;

— подготовку предложений по определению лиц связанными с банками и небанковскими финансовыми учреждениями путем внесения таких вопросов на рассмотрение Комитета по надзору и регулированию деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем и Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг;

— осуществление контроля за операциями банков и небанковских финансовых учреждений со связанными с ними лицами и контроля соблюдения банками и небанковскими финансовыми учреждениями требований законодательства Украины по определению связанных лиц.

Управление мониторинга связанных лиц относится к вертикали подчинения «Пруденциальный надзор», общее руководство и контроль за деятельностью которой осуществляет заместитель председателя Национального банка Дмитрий Олейник.

В настоящее время работники Отдела мониторинга связанных с банками лиц продолжают выполнять свои полномочия и должностные обязанности до завершения соответствующих процедур, определенных законодательством о труде, и/или перевода во вновь созданное подразделение.

На вакантную должность руководителя созданного управления будет осуществляться поиск и отбор кандидата, который сможет способствовать усилению этого важного направления деятельности Национального банка.

Українські Новини По материалам:

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