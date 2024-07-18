НБУ готов стабилизировать валютный рынок после резкого роста курса доллара — Finance.ua
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НБУ готов стабилизировать валютный рынок после резкого роста курса доллара

Валюта
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НБУ готов стабилизировать валютный рынок после резкого роста курса доллара
НБУ готов стабилизировать валютный рынок после резкого роста курса доллара
Темпы роста курса доллара в последние недели могут создать дополнительные риски для устойчивости валютного рынка и, следовательно, ценовой стабильности. Национальный банк готов отреагировать.
Об этом заявили в пресс-службе НБУ, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Поэтому НБУ готов принять надлежащие меры для обеспечения устойчивости валютного рынка, необходимых для дальнейшего обеспечения ценовой стабильности», — заявил НБУ.
В центробанке отметили, что до сих пор курсовая динамика, несмотря на определенное ослабление гривны, согласовывалась с целью НБУ обеспечить умеренную инфляцию, что подтверждает ее приближение к целевому уровню 5% в июне.
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Текущий рост курса доллара НБУ связывает с расширением чистого спроса за последние два месяца под влиянием увеличения бюджетных расходов, значительная часть которых материализуется в спрос на валюту, майской валютной либерализации, а также временного уменьшения предложения валюты аграрным сектором.
Нацбанк отметил, что сейчас есть все предпосылки для обеспечения устойчивости валютного рынка.

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«В скором времени начнет поступать валюта от продажи нового урожая, а функционирование морского коридора создает возможности для активного экспорта и других товарных групп составляет 24 млрд долларов», — сообщил НБУ.
Кроме того, в этом месяце НБУ ожидает поступления 3,9 млрд долларов от США. «Соответственно, международные резервы снова превысят уровень 40 млрд долларов», — говорится в ответе пресс-службы.

Рост курса доллара

Напомним, рост курса доллара ускорился в последнее время. По состоянию на 18 июля курс поднялся до 41,46 грн/доллар. С начала 2024 года курс вырос на 9,2%, или на 3,5 гривен.
Официальный курс определяется по итогам торгов на межбанковском валютном рынке. В рамках режима «управляемой гибкости» НБУ фактически контролирует курс посредством своих интервенций.
Хотя НБУ заявляет, что курс меняется в зависимости от ситуации на рынке, очевидной связи между объемами интервенций НБУ и курсом в последнее время нет. Аналитики уверены, что НБУ отважился на «умеренную контролируемую девальвацию гривны».
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По материалам:
РБК-Україна
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